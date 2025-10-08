Nach Streit um Pokalspielabsage finden Pipinsried und Günding eine Lösung

Das Viertelfinale kommt zwischen Günding und Pipinsried nicht wie geplant zustande. Doch beide Parteien haben nun eine Lösung gefunden.

Update vom 8. Oktober, 12:15 Uhr: Nach neuesten Informationen haben sich der SV Günding und der FC Pipinsried geeinigt. Die Partie, die eigentlich am heutigen Mittwochabend (8. Oktober) hätte stattfinden sollen, wird wie berichtet abgesagt. Stattdessen „werden wir das Sparkassen-Pokalspiel nächstes Jahr Ende März oder Anfang April spielen“, informierte Johannes Müller, Sportlicher Leiter des FC Pipinsried, auf Nachfrage. Kurios: Das erste Viertelfinalduell des Sparkassenpokals Dachau fand bereits am 2. September statt . (mg)

Erstmeldung vom 7. Oktober: Günding – Für die Fußballer des Kreisklassisten SV Günding war es etwas Besonderes: Im Viertelfinale des Sparkassencup-Wettbewerbs 2025/26 sollten sie am heutigen Abend die beste Mannschaft aus dem Landkreis Dachau empfangen: den Bayernligisten FC Pipinsried. Doch im Laufe des gestrigen Dienstags lief die Partie auf der Homepage des Bayerischen Fußballverbands unter „abgesetzt“.

Man sei „empört über die kurzfristige und aus Sicht des Vereins unbegründete Absage des Spiels“, heißt es in einer Pressemitteilung des SV Günding. Die Absage sei ohne Rücksprache mit dem SV Günding erfolgt – und offenbar auf Basis einer Ferneinschätzung des Platzes durch den Gegner.

„Unser Platz ist bespielbar, das bestätigt unser Platzwart ebenso wie der Vorstand“, heißt es in der Gündinger Pressemitteilung. „Die Flutlichtanlage wurde erst kürzlich auf moderne LED-Technik umgerüstet. Es gibt keinen sachlichen Grund für eine Absage.“

Warum das Spiel beim Verband unter „abgesetzt“ läuft, wisse er auch nicht, sagt Johannes Müller, Sportlicher Leiter beim FC Pipinsried. Schon am vergangenen Freitag habe man mit dem SV Günding Kontakt aufgenommen und um eine Verlegung gebeten. „Wir waren im Austausch, doch offenbar wollen die Gündinger keine gemeinsame Lösung.“ Ein Spiel „nach vier Tagen Regen auf dem Nebenplatz“ sei wenig sinnvoll erschienen. „Wir wussten ja nicht, ist das ein geeigneter Platz oder ist das eine Hoppelwiese, und ist da genug Licht.“ In einer E-Mail habe er angeboten, sich den Platz anzuschauen, „doch da gab es keine Rückmeldung“.

Wie der SV Günding mitteilt, habe man das Spiel bereits am 24. September austragen wollen. „Eine Ansetzung kam jedoch nicht zustande, da der FC Pipinsried seinerzeit aufgrund von Spielermangel nicht antreten konnte. Nun, kurz vor dem Nachholtermin, wird erneut versucht, das Spiel zu verhindern – diesmal mit Verweis auf angeblich unzureichende Platzverhältnisse.“

Im Führungsteam des Kreisklassisten ist man erbost: „Wenn ein Bayernligist über unsere Platzverhältnisse entscheidet, ohne je vor Ort gewesen zu sein – und der Verband das einfach durchwinkt – dann ist das kein fairer Wettbewerb mehr. Wenn der FC Pipinsried nicht antreten will, ist das seine Entscheidung. Aber wir lassen uns nicht vorschreiben, ob unser Platz bespielbar ist – schon gar nicht von außen.“ Das Spiel findet definitiv nicht statt. Auch, weil den Pipinsriedern die Spieler fehlen. Müller: „Anfang der Woche kamen noch sieben, acht Kranke dazu“.

Wilhelm Schuster, Mitorganisator des Sparkassenpokals, hofft, dass sich beide Vereine doch noch auf einen neuen Termin verständigen werden. „Jede Absage ist schlecht für unseren Wettbewerb.“ Sollte das Spiel tatsächlich nicht stattfinden, müsse gegebenenfalls das Sportgericht entscheiden, ob Günding kampflos ins Halbfinale einzieht. Schuster: „Ich werde jedenfalls niemanden disqualifizieren.“