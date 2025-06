"Nach Stotterstart sind wir in einen ordentlichen Rhythmus gekommen"

Das erste Spiel unter dem neuen U21-Trainer Nico Willig war noch keine zwei Minuten alt, da war der Fußballlehrer bereits zum ersten Wechsel gezwungen. Samuele Di Benedetto hatte sich eine Verletzung zugezogen und wurde von Lauri Penna ersetzt. In dieser noch zerfahrenen Anfangsphase musste der VfB in der fünften Minute gleich den nächsten Dämpfer hinnehmen: Niklas Groiß, Bruder von VfB-Innenverteidiger Alexander, traf per Fernschuss für den Oberligisten (9.).

Die Antwort des VfB ließ aber nicht lange auf sich warten: Im direkten Gegenzug stellte Mo Sankoh nach schöner Vorarbeit von Kenny Freßle auf 1:1. Vier Minuten später durfte Kenny Freßle dann selbst jubeln, als sein Fernschuss zum 1:2 im Tor einschlug. Beinahe wäre die Kombination Freßle – Sankoh im Anschluss ein weiteres Mal erfolgreich gewesen, Essingens Torhüter Jerome Weisheit verhinderte aber den dritten Gegentreffer. Nach einer halben Stunde musste der VfB ein weiteres Mal verletzungsbedingt wechseln, der bis dato auffällige Kenny Freßle wurde von Deli Hajdini ersetzt. Dieser scheiterte zwar wenig später mit seinem Abschluss nach feinem Solo, Mo Sankoh stellte dafür aber kurz vor Ende der ersten Hälfte dennoch auf 1:3.

Nach dem Seitenwechsel kehrte eine nahezu komplett runderneuerte VfB Mannschaft auf den Platz zurück. Vor allem über die linke Seite mit Alex Azevedo und Deli Hajdini kreierte das Team mit dem Brustring viele Chancen. Eine davon nutzte Wahid Faghir in Minute 68 zum 1:4. In der Schlussphase hatte der dominante VfB bei hochsommerlichen Temperaturen noch ein paar mehr Kraftreserven und stellte durch Deli Hajdini (74.) und Probespieler Noa-Gabriel Simic (90.) auf 1:6.

„Wir haben in Essingen tolle Rahmenbedingungen vorgefunden. Nach dem Stotterstart sind wir in einen ordentlichen Rhythmus gekommen und haben drei schöne Tore erzielt. Dies war auch in der zweiten Hälfte ähnlich. Heute war auf allen Positionen das Bemühen erkennbar. Auch wenn noch nicht alles gut war, war dieses Spiel als erste Orientierung sehr hilfreich“, resümierte Trainer Nico Willig.

Besonders erfreulich: Innenverteidiger Paulo Fritschi feierte nach mehr als zwei Jahren verletzungsbedingter Pause sein Comeback und stand in der ersten Hälfte auf dem Platz.