Nach starker Saison in Stendal: Youngster wechselt in die Regionalliga

– Foto: Bremer SV

Beim 1. FC Lok Stendal war Ian Scheffler in der vergangenen Spielzeit eine der Entdeckungen der Saison. Nach seinem Wechsel von der U19 des 1. FC Magdeburg hatte sich der talentierte Außenbahnspieler beim Oberligisten mit starken Leistungen in die Stammformation gespielt - und sich damit offenbar für den Schritt in die Regionalliga empfohlen.

Scheffler schließt sich für die neue Saison dem Bremer SV an, der die vergangene Saison auf Tabellenplatz sieben in der Regionalliga Nord abgeschlossen hatte. Mit dem 20-Jährigen "begrüßen wir einen weiteren jungen und ambitionierten Spieler am Panzenberg", schrieb der Club zur Vorstellung den Außenverteidigers, der aber auch offensiver eingesetzt werden kann. Zum Spielerprofil:

Für Scheffler ist die Hansestadt kein neues Terrain. "Durch meine Zeit in der Jugend von Werder Bremen kannte ich den Bremer SV natürlich bereits", erklärte der Youngster. Zwischen 2021 und 2024 trug Scheffler das Werder-Dress, bevor er für sein letztes Junioren-Jahr zum 1. FC Magdeburg zurückkehrte. Nun geht es für ihn aus der Altmark wieder in den hohen Norden.

Trainerlob für Scheffler: "Starke gestalterische Fähigkeiten im Spielaufbau"

"Der Verein hat eine große Tradition und eine bekannte Fanszene, was ihn für mich sehr attraktiv macht. Deshalb bin ich auch stolz, künftig für den Bremer SV auflaufen zu dürfen", sagt Scheffler zu seinem nächsten sportlichen Schritt: "Mein Ziel ist es, der Mannschaft bestmöglich zu helfen, meinen Teil zum Erfolg beizutragen und gemeinsam eine erfolgreiche Saison zu spielen."