Nach starker RWO-Spielzeit: Erwartungshaltung an Kleeblätter steigt

Zurzeit befindet sich Klaß mit seiner Mannschaft im Trainingslager in Wesendorf, um sich auf die kommende Saison vorzubereiten. Bezüglich der Aufgabe in der anstehenden Spielzeit zeigt sich der 28-jährige Defensiv-Stratege im Gespräch mit der WAZ optimistisch: „Klar wissen wir, dass die Ansprüche der Fans im letzten Jahr vielleicht ein bisschen niedriger waren als es diese Saison sein werden. Der eine oder andere erwartet, dass die Messlatte, die wir letztes Jahr gesetzt haben, nochmal übersprungen wird“, weiß Klaß und erklärt: „Das ist ja auch ganz normal, dass man da als Fan hohe Ansprüche hat. Die haben wir als Spieler und Mannschaft ja auch.“

Und diese gilt es für Klaß und seine Mitstreiter in den kommenden Wochen und Monaten zu erfüllen, weshalb die Sommer-Vorbereitung bereits in vollem Gange ist. Die Bedingungen im Trainingslager in Wesendorf seien in jedem Fall sehr gut, wie der Kleeblatt-Kapitän betont: „Man merkt, dass wir hier in einem Sporthotel sind. Ich glaube, hier gibt es jede Sportart, die man machen kann und auch der Fußballplatz ist hervorragend. Von daher passt alles.“ Hinsichtlich der sportlichen Aufgabe des Teams bleibt Klaß gelassen, schließlich müsse die Mannschaft „realistisch bleiben“. Denn wie bereits im Vorjahr gibt es auch in diesem Sommer einige personelle Umstellungen im Kader, auf denen es zunächst aufzubauen gilt: „Es geht wieder darum, sich so schnell wie möglich zu finden und dann einen guten Start zu finden“, bekräftigt der Führungsspieler.