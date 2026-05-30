Nach starker Leistung in Lichtenberg: Tebe bleibt Oberligist

Tebe Keeper Bangsow ganz stark – Foto: Arlinghaus

Am letzten Spieltag der NOFV-Oberliga Nord kommt es zum Abstiegs-Showdown. Sowohl der Tabellen-13. Tennis Borussia Berlin, der bei Lichtenberg 47 antreten muss, als auch der punktgleiche Vierzehnte Dynamo Schwerin, der in Klosterfelde gefordert ist, kämpfen um den Klassenerhalt. Mindestens einem der beiden Vereine droht der Gang in die Verbandsliga. Am Samstagnachmittag steht fest: Die Veilchen bleiben nach dem 1:0 bei Lichtenberg 47 in der Oberliga

Tebe gewinnt bei Lichtenberg 47, Schwerin patzt in Klosterfelde

Ein Drama erlebten die 1563 Zuschauer beim Spiel SV Lichtenberg 47 gegen Tennis Borussia Berlin. Die Lichtenberger benötigten dringend ein Erfolgserlebnis, um im Titelrennen zu bleiben, bissen sich jedoch über die gesamte Spielzeit an der leidenschaftlichen Defensive der Gäste die Zähne aus. Als sich alle Beteiligten bereits auf ein torloses Remis eingestellt hatten, folgte in der Nachspielzeit der Schock für die Hausherren. In der 90.+5 Minute erzielte Furkan Karabiyik das goldene Tor zum 0:1-Endstand für Tennis Borussia Berlin.

401 Zuschauer erlebten in Klosterfelde eine spannende Partie mit einem späten Sieger. Die SG Dynamo Schwerin erwischte den besseren Start und ging bereits in der sechsten Minute durch Vsevolods Camkins in Führung. Die Antwort der Gastgeber ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Irfan Brando erzielte in der 17. Minute den Ausgleich. Nach einer halben Stunde brachte Randy Dei die Gäste erneut nach vorne (30.). Lange lief die SG Union 1919 Klosterfelde einem Rückstand hinterher, ehe Emil Gustavus in der 66. Minute das 2:2 erzielte. Als vieles bereits auf eine Punkteteilung hindeutete, sorgte Rayko Kühn in der Schlussminute für die Entscheidung und schoss die Gastgeber mit seinem Treffer in der 90. Minute zum 3:2-Heimsieg.

Zuletzt spielt Tebe 2015 in der Berlin-Liga

Noch steht Tennis Borussia Berlin als Tabellen-13. auf einem Nichtabstiegsplatz, während Dynamo Schwerin (14.) derzeit unter dem Strich steht. Einfluss auf die Abstiegsfrage hat auch das Relegationsrückspiel von Lok Leipzig gegen Würzburg am Montag (18.30 Uhr). Nach dem 0:1 im Hinspiel benötigen die Sachsen einen Sieg zum Drittliga-Aufstieg. Gelingt das nicht, steigt der Drittletzte der Oberliga Nord direkt ab – aktuell wäre das Dynamo Schwerin. Schafft Lok dagegen den Aufstieg, muss der Tabellen-14. in die Abstiegsrelegation gegen den Viertletzten der Oberliga Süd, derzeit Bischofswerda. Für Tennis Borussia geht es dabei auch darum, einen Absturz in die Berlin-Liga zu verhindern. Dort spielte der Traditionsklub zuletzt in der Saison 2014/15 unter Trainer Daniel Volbert

Tebe Fans in großer Sorge – Foto: Arlinghaus

Veilchen treten bei Lichtenberg 47 an, Schwerin muss nach Klosterfelde

Showdown im Abstiegskampf! Am letzten Spieltag der NOFV-Oberliga Nord liefern sich Tennis Borussia Berlin und Dynamo Schwerin ein Fernduell um den Klassenerhalt. Während die Veilchen beim Tabellenzweiten Lichtenberg 47 bestehen müssen, tritt Schwerin in Klosterfelde an. TeBe hat zwar zwei Punkte Vorsprung, doch das deutlich schlechtere Torverhältnis könnte im Ernstfall noch zum Problem werden.

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