Nach starker ETV-Saison: Alassani wechselt innerhalb der Regionalliga

Das ist Abdul-Bassitou Alassani. – Foto: ETV

Der FC St. Pauli II hat den nächsten Zugang für die kommende Saison in der Regionalliga Nord an Bord. Abdul-Bassitou Alassani wechselt vom Eimsbütteler TV zum Kiezklub und macht damit nach einer starken Oberliga-Saison den nächsten Schritt. ETV verabschiedete den Mittelfeldspieler nach nur einem Jahr am Lokstedter Steindamm in Richtung U23 des FC St. Pauli.

Der Abschied aus Eimsbüttel fällt entsprechend wertschätzend aus. „Danke Abdul“, schrieb der ETV in seiner Mitteilung und wünschte dem jungen Spieler viel Erfolg für seinen weiteren sportlichen Weg. Der Verein freue sich darauf, ihn bald in der Regionalliga Nord wiederzusehen.

Alassani war vor der Saison 2025/26 vom Niendorfer TSV zum ETV gewechselt und sammelte dort seine ersten prägenden Erfahrungen im Herrenbereich. Nach Angaben des Vereins kam er in 27 Partien der Oberliga Hamburg zum Einsatz, erzielte sechs Tore und bereitete sieben weitere Treffer vor. In insgesamt 1422 Spielminuten entwickelte er sich damit schnell zu einem auffälligen Spieler im Kader des späteren Regionalliga-Aufsteigers.

Für St. Pauli passt der Zugang in die bisherige Kaderlinie. Die U23 hat nach dem gesicherten Klassenerhalt mehrere junge Spieler verpflichtet, die im Herrenbereich bereits gezeigt haben, dass sie auf höherem Niveau Entwicklungspotenzial mitbringen.

Das ist auch sportlich ein interessanter Nebenaspekt dieses Transfers. Der ETV hat den Aufstieg in die Regionalliga geschafft, während St. Pauli II nach der Havelse-Entscheidung ebenfalls in der Liga bleibt. Alassani wechselt also nicht nur zu einem etablierten Nachwuchsstandort, sondern auch zu einem künftigen Ligakonkurrenten.

Nächster Schritt nach Niendorf und Eimsbüttel

Alassanis Weg führte bislang klar durch den Hamburger Fußball. In der Jugend und im Übergang in den Herrenbereich spielte er für Niendorf, ehe er zum ETV wechselte. Dort bekam er regelmäßige Spielzeit und nutzte die Chance, sich in der Oberliga zu zeigen. Seine Torbeteiligungen unterstreichen, dass er nicht nur über Arbeit gegen den Ball, sondern auch über Offensivaktionen Einfluss nehmen kann.

Für den FC St. Pauli II wird entscheidend sein, wie schnell Alassani den nächsten Entwicklungsschritt geht. Die Regionalliga stellt höhere Anforderungen an Tempo, Zweikampfführung, Entscheidungsverhalten und Stabilität im eigenen Spiel. Gleichzeitig bringt der Zugang eine Saison mit, in der er Verantwortung übernehmen und sich im Herrenfußball behaupten konnte.

Der Wechsel ist damit für beide Seiten naheliegend. St. Pauli bekommt einen jungen Spieler aus dem Hamburger Umfeld, der den lokalen Fußball kennt und bereits Oberliga-Erfahrung gesammelt hat. Alassani erhält die Möglichkeit, sich im Nachwuchsleistungsumfeld eines Profiklubs weiterzuentwickeln und sich auf Regionalliga-Niveau zu beweisen.

St. Pauli II baut weiter am neuen Kader

Nach einer komplizierten Saison, in der die U23 lange um den Klassenerhalt bangen musste, ist die Ligazugehörigkeit nun geklärt. Dadurch kann der Kiezklub den Kader für die kommende Spielzeit konkreter formen. Alassani ist dabei ein weiterer Baustein für eine Mannschaft, die jung bleiben, aber zugleich mehr Stabilität entwickeln soll.

Für den ETV endet mit dem Wechsel eine kurze, aber erfolgreiche Zusammenarbeit. Alassani kam, sammelte Spielpraxis, half dem Team in einer besonderen Saison und verlässt den Klub nun mit einer klaren Perspektive. Dass beide Vereine künftig in der Regionalliga aufeinandertreffen, gibt dem Transfer zusätzlich Reiz.

Für Alassani beginnt nun das nächste Kapitel. Nach Niendorf und Eimsbüttel folgt St. Pauli - und damit die Chance, sich dauerhaft auf Regionalliga-Niveau festzuspielen.

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