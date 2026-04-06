Nach starker erster Halbzeit: Pullach verliert gegen den SVU

Der SV Pullach (gelb) musste eine Heimniederlage hinnehmen. – Foto: Oliver Rabuser

Bis zur Pause war der SVP-Coach mit dem Auftritt seines ersatzgeschwächten Teams (zwei Feldspieler auf der Bank) einverstanden: „Wir hatten viel Ballbesitz, sind ins letzte Drittel gekommen, haben die Bälle aber leider nicht aufs Tor gebracht. Entweder es war ein Verteidiger im Weg oder wir haben drüber geschossen.“ Als der Ball dann endlich im Netz lag (21.), zählte der Treffer nicht - angeblich Abseits. Keeper Johannes Winter hatte einen starken Schuss von David Perl pariert, Marvin Fauth abgestaubt. „Fauth stand beim Schuss noch hinter Perl, das war um fünf Meter kein Abseits“, ärgerte sich Beigl. „Das war schon bitter. Natürlich ist es hypothetisch, wie es dann weitergegangen wäre, und ob der Elfmeter drin gewesen wäre, aber die Führung hätte uns gut getan.“ Mit dem Handelfmeter, den Beigl meinte, scheiterte Sanntino Pandza an Winter (41.), das war die beste von mehreren hochkarätigen Möglichkeiten, die gegen Ende der ersten Hälfte ungenutzt blieben.

Eine unnötige 2:4 (0:0)-Heimpleite nach zwei völlig unterschiedlichen Durchgängen kassierte der SV Pullach gegen den SV Untermenzing. „Aufgrund der zweiten Halbzeit kann man sagen, wir haben verdient verloren, aber eigentlich müssen wir nach der ersten Halbzeit schon 2:0 oder 3:0 führen“, resümierte Fabian Beigl.

Danach ging es bergab. „Wir wollten so weiterspielen, aber das ist uns gar nicht gelungen. Wir haben jeden Zweikampf verloren und es war typisch, dass wir dann drei Tore in 15 Minuten kassieren“, so Beigl, den vor allem die Art und Weise der Gegentreffer durch Dominik Pfister (55.), Moritz Mösmang (64.) und Leon Dekorsy (70.) wurmte. „Beim 0:1 laufen wir mit fünf gegen drei aufs gegnerische Tor und fangen dann nach einem Fehlpass einen Konter. Das 0:2 fällt aus dem Nichts, auch da haben wir schlecht verteidigt, und das 0:3 fällt dann wieder nach einem Konter.“

Perl verkürzte zwar mit einem beherzten 20-Meter-Schuss (74.), doch Mösmang stellte schnell den alten Abstand wieder her (78.), „wieder zu einfach“, so Beigl, der am Ende noch einen verschossenen Foulelfmeter von Josef Burghard sah, doch Fauth versenkte den Nachschuss zur Ergebniskosmetik (90.+2).