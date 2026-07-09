Nach starkem Start: SVA Palzing verliert 0:2 gegen Landesligist Planegg

Der SVA Palzing unterliegt im zweiten Testspiel gegen Landesligist Planegg-Krailling mit 0:2. Die Mannschaft hatte einen Tag vor dem Spiel hart trainiert.

Auch im zweiten Testspiel bekam es der SVA Palzing mit einem Team aus der Landesliga Südost zu tun. Nach dem knappen 2:1-Erfolg in Forstinning hat die Mannschaft von Trainer Enes Mehmedovic nun gegen Planegg-Krailling mit 0:2 (0:1) verloren. Nicht unverdient – trotz guter Chancen vor allem in der Anfangsphase.

„Unser Start war gut. Wir hatten im Pressing einige Balleroberungen und hätten in Führung gehen müssen“, sagte Mehmedovic. Die besten Möglichkeiten hatten Ivan Rakonic, der frei vor dem Tor vergab, und Dominic Schermbach, dessen 25-Meter-Schuss an den Pfosten klatschte. Effektiver war Planegg: Andre Gasteiger schlug in der 28. Minute nach einer Ecke zu. Mit dem 0:1 ging es in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel machte sich bemerkbar, dass der SVA einen Tag vor dem Spiel hart trainiert hatte. Außerdem fehlten einige Spieler verletzungsbedingt. Planegg zeigte nun häufiger seine Qualität und traf zehn Minuten vor Spielende erneut – nach einem zu kurz geratenen Palzinger Pass: Ismaila Coulibaly fing den Ball ab und markierte das 0:2.

Mehmedovic zog ein positives Fazit: „Unser Ziel war, dass wir fit werden. Jeder hat gekämpft und ist viel gelaufen. Ein 0:2 gegen einen Landesligisten ist in Ordnung.“ Mit Blick auf die nächsten Tage und Wochen dürfte sich die Personalsituation wieder entspannen.