Nach starkem Start: Erlbach will gegen Kottern nachlegen 7 Punkte aus drei Spielen und noch kein Gegentor - Warten auf die Pokalauslosung

Sehr zufrieden mit dem Saisonstart ist man beim SV Erlbach: sieben Punkte aus drei Spielen und die erstmalige Qualifikation für das Achtelfinale im Pokal und der Aussicht auf einen Topgegner, mit dieser Bilanz kann man im Holzland mehr als zufrieden sein.

Ausruhen wird man sich darauf aber sicher nicht in Erlbach, nun gilt es gegen den TSV Kottern erfolgreich weiterzumachen. Anschließend steht eine kurze Erholungspause an, am Wochenende darauf ist spielfrei. Weiterkommen im Pokal und Hoffnung auf attraktiven Gegner

Auch wenn der Kader diese Saison um einiges breiter ist als in den Vorjahren, das Pokalspiel beim Landesligisten SpVgg Landshut am Dienstag hat Kraft gekostet. Die Erlbacher nahmen das Spiel sehr ernst, das Trainerteam tauschte nur auf einigen Positionen und schickte eine Top-Elf ins Rennen. Doch ein Spaziergang war es nicht, die "Spiele" hielt sehr gut dagegen und verlangte dem Bayernligiste einiges ab. Der Lohn: ein 2:0 Sieg und die erstmalige Qualifiaktion für das Toto-Pokal Achtelfinale. Dort hofft man nun auf einen attraktiven Gegner, im Lostopf sind noch alle bayerischen Drittligisten, aber auch der SV Wacker Burghausen und die SpVgg Unterhaching, mit der man mittlerweile auf Funktionärsebene freundschaftlich verbunden ist. Haching-Präsident Manfred Schwabl ist gern gesehener Gast im Holzland und äußerte sich wiederholt sehr positiv über die Arbeit beim kleinen Verein. Respekt vor dem TSV Kottern