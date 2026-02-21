Nach starkem Endspurt: Frechen 20 will weiter ans Maximum

Vor dem Start in die Rückrunde haben wir dem Trainer unserer 1. Mannschaft, Okan-Tamer Özbay, fünf Fragen gestellt. Er blickt auf eine angespannte Personalsituation in der Vorbereitung, einen guten Endspurt in der Hinrunde und eine enge Ligaspitze.
Wie lautet dein Fazit der Hinrunde?
Okan-Tamer Özbay: Kurz gesagt: starker Endspurt und gute Punkteausbeute. In den Spielen gegen Hennef, Düren und Hohkeppel können wir mit unserer Leistung über weite Strecken des Spiels einfach nicht zufrieden sein. Das sind bei 15 Spielen auf jeden Fall drei Spiele zu viel. Wir wollen immer am Leistungsmaximum performen – das sind wir, das ist unsere DNA. In den meisten Spielen haben wir allerdings gut performt und wichtige Punkte eingesammelt, vor allem in der letzten Phase der Hinrunde. Trotz Schwierigkeiten, auch personeller Natur, sind wir nur drei Punkte hinter Platz zwei und sind der erste Jäger der Top fünf. Damit kann man in die Winterpause gehen.
Wie hast du die Vorbereitung erlebt?
Özbay: Die Vorbereitung war durchwachsen aufgrund der Personalsituation. Wir hatten selten über 14 Spieler am Stück zur Verfügung, sei es im Training oder in den Testspielen. Die, die da waren, haben das sehr gut gemacht. Natürlich gibt es auch in der Vorbereitung mal ein Spiel oder ein paar Trainingseinheiten, die nicht ganz so zufriedenstellend sind. Wichtig ist aber, dass wir das in dem Moment ansprechen und klarmachen, dass die, die hier sind, eine Verantwortung haben, zu performen. Wir sind alle Menschen, aber am Ende des Tages haben wir eine Verantwortung füreinander. Und das muss man immer wieder mal sensibilisieren. Die Testspiele an sich waren sehr ordentlich. Nach dem Sieg gegen Hürth starten wir auch mit einem guten Gefühl in die Vorbereitung auf das erste Pflichtspiel am Sonntag beim Siegburger SV. Wir haben in der Vorbereitung auch Schritte nach vorne gemacht, vor allem im Spiel mit dem Ball. Im Wettkampf zeigt sich dann, wie gut diese Schritte waren.
