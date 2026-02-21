Nach starkem Endspurt: Frechen 20 will weiter ans Maximum von Nick Förster · Heute, 09:56 Uhr · 0 Leser

Geht nach dem Sieg im letzten Testspiel mit einem guten Gefühl ins erste Pflichtspiel: Frechen 20-Trainer Okan-Tamer Özbay. – Foto: Nick Förster

Vor dem Start in die Rückrunde haben wir dem Trainer unserer 1. Mannschaft, Okan-Tamer Özbay, fünf Fragen gestellt. Er blickt auf eine angespannte Personalsituation in der Vorbereitung, einen guten Endspurt in der Hinrunde und eine enge Ligaspitze. Wie lautet dein Fazit der Hinrunde?

Okan-Tamer Özbay: Kurz gesagt: starker Endspurt und gute Punkteausbeute. In den Spielen gegen Hennef, Düren und Hohkeppel können wir mit unserer Leistung über weite Strecken des Spiels einfach nicht zufrieden sein. Das sind bei 15 Spielen auf jeden Fall drei Spiele zu viel. Wir wollen immer am Leistungsmaximum performen – das sind wir, das ist unsere DNA. In den meisten Spielen haben wir allerdings gut performt und wichtige Punkte eingesammelt, vor allem in der letzten Phase der Hinrunde. Trotz Schwierigkeiten, auch personeller Natur, sind wir nur drei Punkte hinter Platz zwei und sind der erste Jäger der Top fünf. Damit kann man in die Winterpause gehen. Wie hast du die Vorbereitung erlebt?