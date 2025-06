Nach Staffel- und Pokalsieg: Aken gewinnt auch Landesmeisterschaft

Mit dem Staffelsieg in der Regionalklasse 3 und dem Finalerfolg über die SG Glöthe/Kleinmühlingen/Zens hatten die Kleinfeld-Fußballerinnen des FC Stahl Aken bereits zwei Titel sicher. Am Sonntag kam der dritte hinzu: Bei der Endrunde der Regionalklasse-Meister in Bitterfeld holten sich die Stahl-Frauen auch den Landesmeistertitel.