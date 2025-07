Nach sportlicher Talfahrt: Tennis Borussia meldet zweite Mannschaft ab

– Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

Tennis Borussia Berlin hat seine zweite Mannschaft, Absteiger aus der Bezirksliga, nicht für die kommende Spielzeit gemeldet.

Das ist eine dicke Überraschung und hat gleichzeitig Auswirkungen auf die Ligazugehörigkeit anderer Teams: Tennis Borussia wird in der kommenden Saison keine zweite Mannschaft stellen. Das Team, das sportlich nach dem Abstieg aus der Bezirksliga in die Kreisliga A hätte gehen müssen, wird vorerst nicht weiterbestehen. Die Lila-Weißen teilten am Freitagabend mit: „Nach sorgfältiger Analyse der Situation und intensiven internen Gesprächen haben wir uns dazu entschlossen, TeBe II in der kommenden Spielzeit nicht für die Kreisliga A zu melden. Diese Entscheidung ist uns keineswegs leicht gefallen, doch sie ist aus mehreren Gründen folgerichtig. Seit Jahren fehlt es an einer tragfähigen sportlichen Perspektive für die zweite Mannschaft – sowohl in Bezug auf den Kader als auch auf die strukturelle Entwicklung. Ein nachhaltiges Konzept, das der Rolle eines Unterbaus für die erste Herrenmannschaft gerecht wird und jungen Spielern Spielpraxis auf angemessenem Niveau ermöglicht, konnte bislang nicht etabliert werden."

Vor drei Jahren spielte TeBe II noch in der Landesliga, rauschte anschließend in die Bezirksliga ab und schnitt dort stetig schlechter ab. In der abgelaufenen Saison stieg man mit zehn Punkten Rückstand auf das rettende Ufer aus der Bezirksliga ab. „Unsere personellen, organisatorischen und finanziellen Ressourcen wollen wir gezielt dort einsetzen, wo sie langfristig Wirkung entfalten und Entwicklung ermöglichen", erklärt der Vereinsvorstand.