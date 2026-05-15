Nach Spitzenspiel-Debakel: FCMS-Frauen fegen Forstern II vom Platz

Erleichtertes Abklatschen: Markt Schwabener Jubel nach dem Elfmetertor zum 3:0 durch (v.l.) Sina Weber, Laura Staudigl, Luisa Bauer, Torschützin Hannah Bauer, Anna Liebelt und Lea Schmitt. – Foto: Christian Riedel

„Die Mädels haben befreit aufgespielt. Der Ball ist super gelaufen, es hat vieles geklappt“, lobte Reiter seine Elf. „Das passiert, wenn der Kopf plötzlich frei ist.“ Der Druck des Gewinnen-Müssens sei nach der vermeintlichen Entscheidung im Titelkampf von seinen Spielerinnen abgefallen, meinte der Coach.

Die Fußballfrauen des FC Markt Schwaben haben sich wieder bis auf drei Punkte an Bezirksoberliga-Tabellenführer TSV Turnerbund München herangerobbt. Drei Tage nach dem 1:5-Debakel im Spitzenspiel lieferte die Mannschaft von Cheftrainer Matthias Reiter eine bemerkenswerte Reaktion ab und setzte sich in einer Nachholpartie beim FC Forstern II mit 5:0 (4:0) Toren durch.

Markt Schwaben sorgt für furiose Anfangsphase – Partie entscheidet sich bereits nach 25 Minuten

Dazu halfen im Derby kurz hinter der Landkreisgrenze auch zwei weitere Umstände: Den spielstarken Gästen sei der „geniale, perfekte Rasen“ fürs eigene Kombinationsspiel entgegengekommen. „Ich habe selten ein so gepflegtes Grün gesehen. Das war wie ein Teppich“, schwärmte Reiter.

Zum anderen hätten sich die Forsterner Gastgeberinnen auch „mit acht Leuten hinten ‘reingestellt. Das kam uns sehr entgegen“, schilderte Reiter eine furiose Anfangsphase. Nach 25 Minuten war die Messe bereits gelesen. Zu dem Zeitpunkt hatten Eva Schmitt (3.), Lea Schmitt per Doppelpack (11./25.) und Hannah Bauer (14./Strafstoß) für eine 4:0-Führung gesorgt.

Danach kontrollierten die Gäste in dem Abendspiel das Geschehen. Markt Schwabens Coach nutzte dies und wechselte viel durch. Lea Schmitt netzte in der 75. Minute noch ein drittes Mal zum 5:0-Endstand ein.

Rückstand auf Tabellenführer verkürzt sich – FCMS will „unbedingt Zweiter werden“

Der Dreier war die Umsetzung der Ankündigung Reiters gewesen, dass man nach dem Ende der Meisterschaftsträume „vernünftig weiterspielen“ werde. Der Rückstand auf den Turnerbund beträgt nun nur noch drei Punkte, beinhaltet aber den verlorenen direkten Vergleich, der die aufzuholende Distanz damit auf vier Zähler vergrößert. „Zwei Patzer von TB sind extrem unrealistisch. Gegen welche zwei Gegner soll das passieren?“, fragte der FCMS-Trainer rhetorisch angesichts dreier ausstehender Spieltage und der bisherigen Souveränität des Primus.

Das eigene Ziel bis zum Saisonende am 31. Mai gibt Matthias Reiter aber klar vor: „Wir wollen die Saison sauber zu Ende spielen und unbedingt Zweiter werden. Es ist ja immer noch eine brillante Spielzeit, die wir als Aufsteiger spielen. Vor der Saison hätte ich Platz zwei sofort unterschrieben.“

Am kommenden Sonntag (16.30 Uhr) wartet auf den FC Markt Schwaben das letzte Heimspiel der Runde 2025/26. Es geht gegen Schlusslicht und Fixabsteiger FSV Höhenrain, danach muss das Team noch zweimal auswärts (in Oberau und Eching) um Punkte spielen. Alles ohne Druck und mit befreitem Kopf, plus neuem Torhunger.