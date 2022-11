Nach Spielausfall nun Jäger 1.FC Saarbrücken II: Zweite hat nach vierzehn Tagen Pause Heimspiel

Die Zweite des 1. FC Saarbrücken musste am vergangenen Wochenende zusehen, wie Verfolger SC Friedrichsthal dreifach punktete und so die Tabellenführung mit drei Punkten Vorsprung übernahm. Dennoch sieht Trainer Sammer Mozain sein Team vor dem Heimspiel gegen den SV Gersweiler (Sonntag, 15 Uhr, Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld, Camphauser Str.) nicht in der Rolle des Jägers.