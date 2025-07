Nach Spielabsage nun in Fürstenhausen

Die Saarlandliga-Spieler des 1. FC Saarbrücken hatten trotz des Spielausfalls keinen freien Sonntag. "Nachdem der SV Schwarzenbach kurzfristig absagte, haben wir eine Trainingseinheit durchgezogen. Es ist noch früh in der Vorbereitung, wir wollen so viel spielen wie es möglich ist. Wir sind deshalb froh, dass wir gleich am Mittwoch schon wieder antreten können, es ist ein Freundschaftsdienst für Almir Delic, der die SG Fenne/Fürstenhausen künftig trainieren wird", sagte FCS-Trainer Sammer Mozain am Dienstag. Die Begegnung wird auf dem Rasenplatz im Völklinger Stadtteil Fürstenhausen (Saarbrücker Str.) um 19 Uhr angepfiffen. Nicht mehr dabei sind Anil Karaoglan, der sich dem SV Merchweiler anschließt, und Harry Ndougou Nguini, der zurück nach Nancy geht. Dafür gehört Luca Behr, der mit den Drittliga-Profis zuletzt in Quierschied spielte, künftig dem Saarlandliga-Aufgebot an. In Fürstenhausen werden Gibriel Darkaoui, Lukas Feka und Leo Sahin fehlen.