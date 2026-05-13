Nach Spielabbrüchen: KFA zieht Reißleine!

– Foto: Christian Heilwagen

In einem offenen Brief, der am Dienstagabend an sämtliche Vereine verschickt wurde, teilte der Vorstand mit, dass alle Männerfußballspiele auf Kreisebene am Wochenende vom 15. bis 17. Mai abgesagt werden.

Auslöser der Entscheidung war unter anderem das am Sonntag abgebrochene Spiel zwischen dem EFC Ruhla und dem FC Eisenach. Der KFA-Vorstand bezeichnete diesen Vorfall als bisherigen Höhepunkt einer besorgniserregenden Entwicklung. Seit Jahren nehme die Verrohung auf den Sportplätzen spürbar zu. Zwar gehöre Emotionalität seit jeher zum Fußball, und leidenschaftlich geführte Partien seien ausdrücklich erwünscht, doch werde die Grenze des Zulässigen inzwischen immer häufiger überschritten. Beleidigungen, Diskriminierungen und Gewalt hätten auf vielen Plätzen Einzug gehalten – Tendenzen, die der KFA Westthüringen entschieden verurteilt. Besonders betroffen seien oftmals die Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter, obwohl ohne sie kein geregelter Spielbetrieb möglich wäre. Ihr Schutz habe für den Verband stets oberste Priorität.

Martin Falk, Schiedsrichter-Obmann des KFA Westthüringen, betonte, dass die Entscheidung gemeinschaftlich getroffen worden sei und keineswegs einen Boykott darstelle. Vielmehr habe man gemeinsam Vor- und Nachteile abgewogen. Ihm sei bewusst, dass dadurch vor allem die große Mehrheit der fairen und engagierten Beteiligten betroffen sei. Dennoch habe man ein deutliches Signal setzen und zum Umdenken anregen wollen.