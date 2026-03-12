Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Nach Spielabbruch – wird die Partie beim FC Auggen neu angesetzt?
Nach Wortgefechten und Unterstellungen hat der Schiedsrichter am Sonntag eine Fußballpartie in der Kreisliga A beim FC Auggen abgebrochen. Womöglich hat er dabei übereilt gehandelt.
Das am Sonntag abgebrochene Fußballspiel in der Kreisliga A, Staffel II, zwischen dem FC Auggen II und den SF Eintracht Freiburg steht vor einer Neuansetzung. Der Schiedsrichter hatte die Partie in der 27. Minute beim Stand von 0:1 abgebrochen, nachdem ihm vom Auggener Kapitän infolge einer Diskussion Parteilichkeit unterstellt worden war. In seinem Bericht führt der Schiedsrichter aus, dass seine Autorität "in einem inakzeptablen Maß untergraben" worden sei. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.