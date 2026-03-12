Nach Spielabbruch – wird die Partie beim FC Auggen neu angesetzt?

Der Schiedsrichter hat eine Fußballpartie in der Kreisliga A am vergangenen Sonntag wohl etwas vorschnell abgebrochen. – Foto: Patrick Seeger

Nach Wortgefechten und Unterstellungen hat der Schiedsrichter am Sonntag eine Fußballpartie in der Kreisliga A beim FC Auggen abgebrochen. Womöglich hat er dabei übereilt gehandelt.

Das am Sonntag abgebrochene Fußballspiel in der Kreisliga A, Staffel II, zwischen dem FC Auggen II und den SF Eintracht Freiburg steht vor einer Neuansetzung. Der Schiedsrichter hatte die Partie in der 27. Minute beim Stand von 0:1 abgebrochen, nachdem ihm vom Auggener Kapitän infolge einer Diskussion Parteilichkeit unterstellt worden war. In seinem Bericht führt der Schiedsrichter aus, dass seine Autorität "in einem inakzeptablen Maß untergraben" worden sei. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.