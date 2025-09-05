 2025-09-04T13:21:47.781Z

Allgemeines
Schon auf dem Platz hitzig wurde es im vergangenen Dezember im Spiel zwischen dem VfL Michelstadt und Türk Breuberg. In dieser Szene diskutieren Michelstadts Torwart Urs Herrmann (links) und der Breuberger Kapitän Salih Kankaya mit dem Schiedsrichter. Kurz danach eskalierte auf der Tribüne die Situation.
Schon auf dem Platz hitzig wurde es im vergangenen Dezember im Spiel zwischen dem VfL Michelstadt und Türk Breuberg. In dieser Szene diskutieren Michelstadts Torwart Urs Herrmann (links) und der Breuberger Kapitän Salih Kankaya mit dem Schiedsrichter. Kurz danach eskalierte auf der Tribüne die Situation. – Foto: Herbert Krämer (Archiv)

Nach Spielabbruch: Türk Breuberg empfängt VfL Michelstadt

Erstmals treffen die beiden Teams wieder aufeinander +++ die Verantwortlichen im Interview

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A Odenwald
Michelstadt
Breuberg

Odenwald. Erstmals nach dem Spielabbruch im Dezember treffen in der Odenwälder A-Liga Türkiyemspor Breuberg und der VfL Michelstadt aufeinander. Die Partie birgt noch immer Brisanz.

Heute, 15:00 Uhr
Türkiyemspor Breuberg
Türkiyemspor BreubergBreuberg
VfL Michelstadt
VfL MichelstadtMichelstadt
15:00

Es waren die wohl schlimmsten Szenen der letzten Jahre auf einem Sportplatz im Odenwaldkreis. Die Ausschreitungen im Spiel der Kreisliga A zwischen dem VfL Michelstadt und Türkiyemspor Breuberg hatten im vergangenen Dezember bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Es entlud sich eine Welle der Gewalt, als Spieler der Gastmannschaft auf die Tribüne gestürmt waren und damit einen großen Polizeieinsatz auslösten. Am Sonntag treffen beide Teams zum ersten Mal nach den Vorkommnissen wieder aufeinander. Was die Verantwortlichen beider Vereine vor der Partie zu sagen haben, lest ihr im Plus-Artikel bei Echo Online.

Aufrufe: 05.9.2025, 18:00 Uhr
Frank LeberAutor