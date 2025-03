Nach Spielabbruch: SV Orsoy entschuldigt sich und bezieht Stellung

Vor anderthalb Wochen musste die Partie in der Kreisliga A Moers zwischen dem SV Haesen-Hochheide und dem SV Orsoy zur Halbzeit abgebrochen werden. Die Gäste hatten für den zweiten Durchgang nicht mehr ausreichend einsatzbereite Spieler zur Verfügung, sodass der Unparteiische gemäß den Statuten die Partie vorzeitig beenden musste. Es war bereits zum dritten Mal in dieser Saison der Fall.

Dass es für den Aufsteiger aus dem beschaulichen Rheindorf Orsoy nur ein kurzer Aufenthalt im Kreis-Oberhaus werden würde, war schon früh in der Saison erkennbar. Nach 23 Spieltage ist die Bilanz nun mehr als ernüchternd: kein Sieg, ein Unentschieden und 22 Niederlagen. Weit abgeschlagen belegt der SVO damit den letzten Tabellenplatz. Hinzu kommen interne Probleme, denn anders dürfte es kaum zu erklären sein, wenn zum dritten Mal in einer Spielzeit eine Begegnung vorzeitig beendet werden musste, weil zu wenig Spieler zur Verfügung standen und es aus der zweiten Mannschaft augenscheinlich kein Interesse daran gab, in der Ersten auszuhelfen.