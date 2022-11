– Foto: Jonas Baier

Nach Spielabbruch in der Kreisliga A2: Beide Teams legen Berufung ein! Vereine hochgradig unzufrieden!

Ende September wurde in der Kreisliga A2 Donau/Iller das Spiel FC Birumut Ulm gegen die TSG Söflingen in der 20. Minute wegen einer möglichen rassistischen Schiedsrichter-Bemerkung abgebrochen. Beide Teams sahen sich nicht mehr in der Lage, das Spiel fortzuführen. Nun hat das Sportsgericht eine Entscheidung über die Konsequenzen und die Spielwertung getroffen. Beide Vereine zeigten sich mit dem Urteil unzufrieden und leiten nun weitere Verfahrensschritte ein!

Konkret wurde dem Schiedsrichter der Partie von beiden Vereinen vorgeworfen, dass er einen Spieler vom FC Birumut Ulm rassistisch beleidigt haben soll. Der Offizielle stritt diese Vorwürfe bis zuletzt ab. Der Spieler soll in die Richtung des Schiedsrichters gespuckt haben. Als Reaktion auf die Spuck-Attacke soll der Offizielle sich beim Spieler sich erkundigt haben, ob man sich so in einem kultivierten Land verhalten dürfe, so zumindest schreibt es die „Schwäbische“. Beide Teams versammelten sich anschließend in einem Kreis und waren unter beschriebenen und noch ungeklärten Umständen nicht mehr bereit, weiterzuspielen. Wegen möglichen Rassismusvorwürfen brachen beide Teams die Partie ab und versammelten sich am Mittelkreis.