Nach Spielabbruch: Gericht mildert Strafen für TSV Klein-Umstadt A-Ligist hat das Urteil nach dem Spielabbruch gegen Groß-Umstadt angefochten - mit Erfolg

Klein-Umstadt. Sie waren „geschockt und total überrascht” - und empfanden das Urteil als „nicht gerecht”. A-Ligist TSV Klein-Umstadt kündigte unmittelbar nach dem Urteilsspruch wegen des Spielabbruchs im Derby-Heimspiel gegen die Spvgg. Groß-Umstadt an, in Berufung zu gehen. Die Begegnung Ende September in Klein-Umstadt wurde beim Stand von 0:0 in der 76. Minute abgebrochen, nachdem es in Folge einer Roten Karte zu Ausschreitungen und Schlägereien gekommen war.