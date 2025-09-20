Nach Spielabbruch: Beringen zieht Fünftliga-Team zurück

Sofortiger Abgang des Co-Trainers von Uster +++ Erfolgstrainer des FC Bülach und FC Stäfa verstorben

Schlägerei nach Ausgleich in Fünftliga-Spiel. Kurz vor Schluss der Fünftliga-Partie zwischen Dardanët Schaffhausen und Beringen kam zu weit mehr als nur unrühmlichen Szenen. Als die Gastgeber den Ausgleich erzielten, feierten sie lautstark direkt vor den Beringer Fans und Spielern – eine Provokation, die die Emotionen auf beiden Seiten hochkochen liess. Es dauerte nicht lange, bis die ersten Fäuste flogen, und der Schiedsrichter sah sich gezwungen, das Spiel abzubrechen. Der FC Beringen reagierte sofort und zog das Team aus dem Trainings- und Spielbetrieb zurück. "Wir tolerieren keinerlei Gewalt, in welcher Form auch immer, und distanzieren uns entschieden von den Vorfällen während des Spiels", erklärte der Verein gegenüber den "Schaffhauser Nachrichten". Derweil zeigte sich Dardanët-Präsident Agron Mhaxheri überrascht: "Das Ganze kam auch für uns unerwartet." Als Konsequenz wurde das nächste Spiel der Schaffhauser vorsorglich verschoben. Es ist nun zu erwarten, dass der Fussballverband der Region Zürich auch Sanktionen gegen die Gastgeber prüfen wird.