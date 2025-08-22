Mühlhausen (blau) hatte in Gommersdorf Ball und Gegner gut im Griff. – Foto: Eugen Bartl

Nach solidem Start ein kleines Derby Verbandsliga +++ Mühlhausen und Eppingen treffen am Freitag aufeinander +++ Walldorfs U23 muss am Samstagmorgen nach Weinheim Verlinkte Inhalte Verbandsliga Mühlhausen FCA Walldorf II

Darauf haben sich beide Vereine schnell geeinigt. "Wir dachten, dass sich so ein Spiel für einen Freitag anbieten würde und die Eppinger fanden das auch richtig gut", sagt Steffen Kretz. Der Trainer des 1.FC Mühlhausen empfängt mit seinen Schützlingen die Kraichgauer um 19.30 Uhr.

Was die Heimelf dann erwartet, hat der 37-Jährige am vergangenen Samstag in Erfahrung gebracht und sich den 1:0-Sieg des VfB gegen den SV Spielberg vor Ort angeschaut. "Die Eppinger agieren sehr kompakt und werden es uns sicherlich auch richtig schwer machen", sagt Kretz, dessen Vorfreude groß ist auf Freitagabend, "denn es ist ja auch ein kleines Derby." In selbiges gehen die Mühlhausener als erster Tabellenführer der noch jungen Saison. Der 4:0-Sieg zum Auftakt beim VfR Gommersdorf war eine auf den ersten Blick solide Angelegenheit und dennoch, "ein hartes Stück Arbeit", wie Kretz herausstellt. Zusätzlich erfreulich ist die personelle Lage, nahezu alle Akteure stehen zur Verfügung. So auch Neuzugang Christopher Wild, der zuletzt mit einer Muskelverletzung aussetzen musste, dann aber in Gommersdorf nach seiner Einwechslung direkt getroffen hat.

Vielleicht genau so wichtig wie der eigene Erfolg scheinen die Ausrutscher der vermeintlichen Konkurrenten um einen Spitzenplatz gewesen zu sein. Bruchsal und Heddesheim haben gar verloren und Zuzenhausen hat beim 2:2 in Neckarelz zwei Zähler liegenlassen. Der FCM-Trainer hat das vernommen, aber sagt wenig überraschend, "dass man diesen Ergebnissen nach dem ersten Spieltag nicht zu viel Gewicht beimessen darf." Dennoch kann seine Elf mit einem Heimsieg am Freitagabend schon sehr früh den Druck auf die Konkurrenten erhöhen, da diese erst am Samstag, respektive Sonntag, nachziehen können. Dann könnte es sogar Schützenhilfe von der DJK/FC Ziegelhausen/Peterstal geben. Der Heidelberger Aufsteiger gastiert am Samstag um 14 Uhr beim FV Fortuna Heddesheim, der seinerseits bei der U23 des FC-Astoria Walldorf mit einer 1:2-Niederlage gestartet ist.