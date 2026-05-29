"Nach so einer Saison und diesem Erfolg war die Freude riesig"

Die Erwartungen vor dem Anpfiff in Machtolsheim waren von Respekt, aber auch von großem Vertrauen in die eigene Spielstärke geprägt. Trainer Andreas Steinle blickt gegenüber FuPa auf die Herangehensweise seiner Mannschaft im laufenden Wettbewerb zurück: „Wir wussten, dass wir eine starke Mannschaft haben, aber im Pokal gehört immer auch etwas Spielglück dazu. Unser Ziel war es, möglichst weit zu kommen und uns in jedem Spiel bestmöglich zu präsentieren.“ Dass es am Ende für ganz oben reichte, belohnte den Einsatz des gesamten Vereins: „Dass wir den Pokal am Ende wirklich gewinnen, ist natürlich umso schöner.“

Intensiver Kampf und die Erlösung nach der Pause

Das Endspiel verlangte beiden Mannschaften alles ab und blieb über weite Strecken eine offene Angelegenheit. „Das Endspiel was sehr intensiv und umkämpft. Beide Mannschaften wollten unbedingt gewinnen, deshalb war es lange spannend“, analysiert Andreas Steinle den Spielverlauf.

Die Erlösung für die Spielgemeinschaft folgte in der 51. Minute, als Raphael Schirmer per Kopfball das erlösende 1:0 erzielte. In der 74. Minute sorgte André Demartin, der links unten traf, mit dem 2:0 für die Vorentscheidung. Den Schlusspunkt setzte erneut Raphael Schirmer in der Nachspielzeit (90.+2), als er zum 3:0-Endstand vollendete. Der Trainer bilanziert zufrieden: „Ich denke, wir haben am Ende verdient gewonnen, weil wir unsere Chancen gut genutzt und defensiv sehr stabil gestanden haben.“

Unerschütterlicher Teamgeist als Erfolgsgarant

Den Grund für den deutlichen Erfolg sucht der Trainer nicht allein in den individuellen Qualitäten der Torschützen, sondern im geschlossenen Auftreten des gesamten Kaders. Die mannschaftliche Geschlossenheit erwies sich in den entscheidenden Phasen als das tragende Fundament.

„Entscheidend war aus meiner Sicht vor allem unser Teamgeist. Jeder hat für den anderen gearbeitet und wir sind auch in schwierigen Situationen ruhig geblieben“, betont Andreas Steinle. Zudem lobt er die taktische Disziplin, die sein Team über den gesamten Wettbewerb hinweg ausgezeichnet hat: „Außerdem haben wir über den gesamten Wettbewerb hinweg sehr konzentriert und diszipliniert gespielt.“

Ausgiebige Jubelszenen bis tief in die Nacht

Nach dem erlösenden Schlusspfiff des Schiedsrichters brachen alle Dämme und die Erleichterung wich einer kollektiven Freude bei den Spielern und den Verantwortlichen. Die Mannschaft belohnte sich für eine harte Spielzeit und die gezeigten Leistungen. „Wir haben den Pokalsieg natürlich ausgiebig gefeiert. Nach so einer Saison und diesem Erfolg war die Freude riesig – das war für die ganze Mannschaft, das Trainerteam und den Verein ein ganz besonderer Moment“, schildert Andreas Steinle die emotionalen Szenen nach dem Titelgewinn.

Ein Ehrenplatz im Vereinsheim als Motivation

Die Trophäe wird nun dauerhaft an diesen historischen Abend in Machtolsheim erinnern und einen festen Platz im Vereinsleben einnehmen. Für die anstehenden Aufgaben soll der Erfolg als zusätzlicher Anreiz dienen. Andreas Steinle hat bereits genaue Vorstellungen über den Verbleib des neuen Prachtstücks: „Der Pokal bekommt auf jeden Fall einen besonderen Platz im Vereinsheim. Er soll uns an diesen tollen Erfolg erinnern und gleichzeitig Motivation für die kommenden Aufgaben sein.“