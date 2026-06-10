– Foto: Sportvg Feuerbach

Die Sportvg Feuerbach hat sich die Meisterschaft in der Frauen-Regionenliga, Staffel 2, gesichert und steigt in die Landesliga auf. Nach Platz drei zur Winterpause startete das Team eine beeindruckende Aufholjagd und blieb in der gesamten Rückrunde ohne Punktverlust.

Die Sportvg Feuerbach hat eine herausragende Saison in der Frauen-Regionenliga, Staffel 2, mit dem Meistertitel abgeschlossen. Mit 54 Punkten aus 22 Spielen setzte sich die Mannschaft knapp vor dem VfB Obertürkheim durch, der auf 51 Zähler kam. Die Bilanz von 18 Siegen und vier Niederlagen sowie ein Torverhältnis von 79:22 unterstreichen die starke Spielzeit der Feuerbacherinnen. Mit dem Titelgewinn verbunden ist auch der Aufstieg in die Landesliga. Dort wird die Mannschaft in der kommenden Saison eine neue sportliche Herausforderung annehmen.

Trainer Axel Süßlin berichtet gegenüber FuPa von ausgelassenen Feierlichkeiten nach dem entscheidenden Erfolg. „Absolut. Nach so einer Saison mussten wir es einfach krachen lassen. Die Meister-Party nach dem entscheidenden Sieg war legendär, und der Jubel nach dem Schlusspfiff grenzenlos. Das Team hat sich diese Feier mehr als verdient – und die Partynacht ist definitiv meisterwürdig ausgefallen.“

Die Freude über den Titelgewinn war entsprechend groß. Nach einer langen Saison entlud sich die Anspannung in einer Feier, die dem besonderen Erfolg gerecht wurde.

Von Platz drei an die Spitze

Dabei war der Weg zur Meisterschaft keineswegs vorgezeichnet. Das ursprüngliche Ziel lautete, sich in der Spitzengruppe zu etablieren und als Mannschaft weiterzuentwickeln.

„Unser primäres Saisonziel war es, oben mitzuspielen und uns als Mannschaft weiterzuentwickeln. Dass es am Ende für ganz oben reicht, war nach der Vorrunde kein Selbstläufer. Wir standen im Winter auf Platz 3 und hatten 3 Punkte Rückstand auf die Spitze. Aber wir haben immer an uns geglaubt – und was dann in der Rückrunde passiert ist, war einfach sensationell“, sagt Axel Süßlin.

Aus einer guten Ausgangsposition entwickelte sich im Frühjahr eine bemerkenswerte Erfolgsserie, die das Team noch an die Tabellenspitze führte.

Elf Siege in elf Spielen

Den entscheidenden Unterschied machte aus Sicht des Trainers die außergewöhnliche Konstanz in der zweiten Saisonhälfte. „Ganz klar unsere unglaubliche Konstanz in der zweiten Saisonhälfte. Eine makellose Rückrunde mit 11 Siegen aus 11 Spielen zu holen, ist der absolute Wahnsinn. Wir haben in der Wintervorbereitung die richtigen Stellschrauben gedreht, sind als Einheit noch mehr zusammengewachsen und haben in der Rückrunde schlichtweg keinen einzigen Punkt mehr liegenlassen.“

Die perfekte Rückrunde wurde damit zum Fundament des Titelgewinns. Kein anderes Team konnte mit dieser Serie Schritt halten.

Starker Kader und großer Zusammenhalt

Als wesentliche Stärke der Mannschaft sieht Axel Süßlin die Ausgeglichenheit des Kaders und den ausgeprägten Teamgeist. „Wir zeichnen uns durch einen sehr ausgeglichenen und fußballerisch starken Kader aus. Wir können wechseln, ohne dass wir an Qualität verlieren, was uns extrem unberechenbar macht. Dazu kommt eine überragende Entwicklung als Team im letzten halben Jahr und ein überragender Teamspirit. Jede Spielerin hat für die andere alles gegeben – dieser Zusammenhalt hat uns durch die Saison getragen.“

Gerade dieser Zusammenhalt erwies sich über die gesamte Spielzeit hinweg als wichtiger Faktor. Die Mannschaft entwickelte sich kontinuierlich weiter und präsentierte sich insbesondere in der Rückrunde als geschlossene Einheit.

Abschlussfahrt wird noch etwas wilder

Die Saison endet für die Meisterinnen nicht nur mit dem Meisterwimpel und Erinnerungen, sondern auch mit einer bereits geplanten Mannschaftsfahrt. „Ja, die Abschlussfahrt war schon geplant und ist aber unabhängig vom Meistertitel. Jetzt wird es halt noch ein bisschen wilder.“ Der Titelgewinn dürfte die ohnehin geplante Reise zusätzlich aufwerten.

Landesliga als nächste Herausforderung

Die Frage nach dem Aufstieg stellte sich für die Feuerbacherinnen nicht lange. Der Verein wird das Aufstiegsrecht wahrnehmen und den Schritt in die Landesliga gehen. „Auf jeden Fall. Wir nehmen das Aufstiegsrecht wahr und freuen uns riesig auf die neue Herausforderung in der höheren Liga. Das Team ist bereit für den nächsten Schritt.“ Nach einer Saison voller Höhepunkte soll nun auch die nächste Entwicklungsstufe folgen.

Meisterteam bleibt zusammen

Parallel zum sportlichen Erfolg laufen bereits die Planungen für die kommende Spielzeit. Besonders wichtig ist dabei eine Personalie: Die Meistermannschaft bleibt weitgehend erhalten. „Die Planungen laufen im Hintergrund natürlich auf Hochtouren. Die wichtigste Nachricht vorweg: Der Kern der Meistermannschaft bleibt komplett zusammen. Zu konkreten Neuzugängen oder Abgängen werden wir uns in den nächsten Wochen offiziell äußern, sobald alle Details fixiert sind.“ Damit bleibt die Basis des Meisterteams bestehen und bildet das Fundament für die Landesliga-Saison.

Klassenerhalt als erstes Ziel

Für die Saison 2026/2027 formuliert Axel Süßlin eine klare und realistische Zielsetzung. Zunächst soll sich die Mannschaft an das höhere Niveau gewöhnen und frühzeitig die notwendigen Punkte sammeln. „Für die neue Saison gilt für uns erst einmal: Ankommen, sich schnell an das höhere Tempo und das neue Niveau gewöhnen und so früh wie möglich die nötigen Punkte für den Klassenerhalt sammeln. Wenn wir unseren Teamspirit und die spielerische Klasse aus der Rückrunde mitnehmen, bin ich überzeugt, dass wir mit dem Abstieg nichts zu tun haben werden.“

Nach einer Saison, die mit einer beeindruckenden Bilanz und einer makellosen Rückrunde gekrönt wurde, blickt die Sportvg Feuerbach voller Vorfreude auf das Abenteuer Landesliga. Der Meistertitel ist der Lohn für eine Mannschaft, die sich in der entscheidenden Phase der Saison in einen nahezu unaufhaltsamen Lauf spielte.