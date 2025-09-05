Nach Skandalspiel: Türk Breuberg empfängt VfL Michelstadt

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr Türkiyemspor Breuberg Breuberg VfL Michelstadt Michelstadt 15:00 PUSH

Es waren die wohl schlimmsten Szenen der letzten Jahre auf einem Sportplatz im Odenwaldkreis. Die Ausschreitungen im Spiel der Kreisliga A zwischen dem VfL Michelstadt und Türkiyemspor Breuberg hatten im vergangenen Dezember bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Ein Zuschauer hatte einen anderen auf der Tribüne mit einem Messer attackiert, und nach dieser Szene entlud sich eine Welle der Gewalt, als Spieler der Gastmannschaft auf die Tribüne gestürmt waren und damit einen großen Polizeieinsatz auslösten. Am Sonntag treffen beide Teams zum ersten Mal nach den Vorkommnissen wieder aufeinander. Was die Verantwortlichen beider Vereine vor der Partie zu sagen haben, lest ihr im Plus-Artikel bei Echo Online.