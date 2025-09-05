Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Schon auf dem Platz hitzig wurde es im vergangenen Dezember im Spiel zwischen dem VfL Michelstadt und Türk Breuberg. In dieser Szene diskutieren Michelstadts Torwart Urs Herrmann (links) und der Breuberger Kapitän Salih Kankaya mit dem Schiedsrichter. Kurz danach eskalierte auf der Tribüne die Situation. – Foto: Herbert Krämer (Archiv)
Nach Skandalspiel: Türk Breuberg empfängt VfL Michelstadt
Erstmals treffen die beiden Teams wieder aufeinander +++ die Verantwortlichen im Interview
Es waren die wohl schlimmsten Szenen der letzten Jahre auf einem Sportplatz im Odenwaldkreis. Die Ausschreitungen im Spiel der Kreisliga A zwischen dem VfL Michelstadt und Türkiyemspor Breuberg hatten im vergangenen Dezember bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Ein Zuschauer hatte einen anderen auf der Tribüne mit einem Messer attackiert, und nach dieser Szene entlud sich eine Welle der Gewalt, als Spieler der Gastmannschaft auf die Tribüne gestürmt waren und damit einen großen Polizeieinsatz auslösten. Am Sonntag treffen beide Teams zum ersten Mal nach den Vorkommnissen wieder aufeinander. Was die Verantwortlichen beider Vereine vor der Partie zu sagen haben, lest ihr im Plus-Artikel bei Echo Online.