Nach Sieglos-Serie: Schonnebeck will in Meerbusch „zurück in die Spur“

Nach sieben absolvierten Partien in der Oberliga Niederrhein rangiert die SpVg Schonnebeck auf dem siebten Tabellenrang, drei Wochen zuvor grüßten die Schwalben noch von der Tabellenspitze. Doch aufgrund dreier siegloser Auftritte gegen Aufsteiger SV Blau-Weiß Dingden sowie den SC St. Tönis und den 1. FC Kleve ist der Vorjahres-Vizemeister ins Tabellenmittelfeld zurückfallen. Sollte die Elf von Cheftrainer Dirk Tönnies nun auch im Aufeinandertreffen mit Kellerkind TSV Meerbusch ohne Erfolg verbleiben, drohen die Grün-Weißen den Anschluss an die Spitzentruppe zu verlieren.

Über 100 Tore sind der SpVg Schonnebeck in der vergangenen Oberliga-Spielzeit gelungen: Diese bärenstarke Offensive war es, die die Schwalben im Vorjahr fraglos ausgezeichnet hat. Wer nach bislang sieben absolvierten Spieltagen auf das Tableau guckt, merkt jedoch schnell, dass von dieser konkurrenzlosen Torgefährlichkeit nur noch wenig übrig ist: Einzig elf Treffer stehen bislang zu Buche, in den vergangenen drei Begegnungen gegen Kleve, Dingden und St. Tönis sprang lediglich ein Treffer zugunsten der SpVg heraus. Angesichts dieser Negativbilanz gilt es für die Schwalben beim Auswärtsspiel in Meerbusch nun, den Torbann zu knacken und drei Zähler einzuheimsen.

Während die Tönnies-Elf also mit elf Punkten auf dem Konto auf Rang sieben zurückgefallen ist, steht der Kontrahent aus Meerbusch nach vermasseltem Saisonstart auf einem Abstiegsplatz. Dabei sind es lediglich vier Zähler, die die SpVg vom TSV trennen, weshalb der große tabellarische Abstand nicht wirklich viel Aussagekraft hat, was auch Dirk Tönnies weiß: „Die Tabellensituation des Gegners ist völlig egal. Wir sind aktuell einfach nicht in der Situation, um auf den Gegner gucken zu können. Wir sollten mehr auf uns schauen und unsere Stärken analysieren“, gibt der Chefcoach klar zu verstehen und resümiert: „Wir haben die Chance, wieder in die Spur zu kommen.“

Aus diesem Grund habe die SpVg in der abgeschlossenen Trainingswoche die Offensive „sehr intensiv“ trainiert, um allen voran im vorderen Bereich zu alter Stärke zurückzufinden. Dazu beitragen soll insbesondere Niko Bosnjak, der nach auskurierter Muskelverletzung unmittelbar vor seinem Startelf-Comeback steht: „Niko hat die Woche trainiert, es sieht sehr gut aus. Er ist natürlich ein wichtiger Baustein für unser Spiel. Wenn alles gut läuft, wird er am Sonntag in der Startelf stehen“, freut sich der 51-jährige Übungsleiter über die Verfügbarkeit des Top-Stürmers.

Dünn besetzter Kader bereitet Sorgen

Personell gesehen plagen Tönnies vor dem Duell mit dem TSV große Personalsorgen: Neben den Langzeitverletzten Hugo Schmidt (Schulterverletzung) und Tim Ulrich (Kreuzbandriss) müssen die Schwalben auch auf Malik Timmerberg (Leistenverletzung), Kevin Kourouma (Grippe-Erkrankung), Lukas Lingk (schwerer Bluterguss) sowie den nach wie vor ausfallenden Simon Skuppin verzichten.

Keine leichte Aufgabe für die Grün-Weißen, wie auch Tönnies anmerkt: „Es ist schon eine lange Verletzten-Liste. Wir müssen gucken wie wir damit klarkommen, unser Kader ist aber gut genug besetzt“, zeigt sich der Übungsleiter zuversichtlich. Ob schlussendlich auch ohne die genannten Ausfälle drei wichtige Auswärtszähler eingefahren werden können, wird zu sehen sein. Anstoß der Begegnung in Meerbusch ist um 15 Uhr.