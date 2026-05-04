Nach Sieg in Lengdorf: TSV Allershausen ist neuer Tabellenführer der Kreisliga

der BC Attaching um Saamtou Koussetou (rotes Trikot) und der SC Kirchdorf um Simon Geil – Foto: Michalek

Der TSV Allershausen nutzt den Finsing-Patzer und erobert die Spitze. Auch der SV Kranzberg setzt mit einem 6:0 ein Ausrufezeichen.

Ein Statement lieferte der SV Kranzberg mit dem 6:0 am Samstag beim FC Moosinning II und setzte damit auch die Konkurrenz unter Druck. Und der TSV Allershausen? Der besiegte am Sonntag den FC Lengdorf mit 3:1 und ist der neue Tabellenführer in der Kreisliga 2.

FC Moosinning II – SV Kranzberg 0:6 (0:5). Glücklich kann sich schätzen, wer im Aufstiegsrennen zwei solche Stürmer in seinen Reihen hat. Beim Kranzberger Ausrufezeichen in Moosinning trafen Thomas Kopp und Bastian Walter jeweils dreifach. Vor allem Ersterer kommt in der Crunchtime immer besser in Fahrt – allein in den letzten vier Spielen gelangen dem 26-Jährigen acht Treffer. Zunächst hatte der SVK aber Glück, dass ein Moosinninger Schuss nur die Latte touchierte. Dann aber drehten die Gäste auf und hatten die Partie schon zur Pause entschieden. Walter sorgte mit einem feinen Solo gegen drei Verteidiger zunächst fürs 1:0 (7.), ehe Thomas Kopp doppelt nachlegte – erst mit einem Elfmeter zum 2:0 (10.) und wenig später nach einem perfekten Pass von Außen zum 3:0 (32.). Noch zwei Treffer von Walter (35., 45.+1) sorgten nach feinen Spielzügen für die komfortable Pausenführung. Nach dem Seitentausch konnte es Kranzberg ruhiger angehen lassen. Kopp machte mit einem 20-Meter-Freistoß (53.) das halbe Dutzend voll. „Wir haben heute unsere Chancen gut genutzt. So deutlich, wie es das Ergebnis vermuten lässt, war’s gar nicht“, fasste Kranzbergs Sprecher Stefan Schikowski zusammen.

FC Lengdorf – TSV Allershausen 1:3 (0:1). Die Kreisliga 2 hat seit gestern einen neuen Tabellenführer – und der kommt erstmals seit Monaten wieder aus dem Landkreis Freising. Während Finsing parallel mit einem 2:2 in Moosen stolperte, erledigten die Ampertaler ihre Aufgabe in Lengdorf souverän und gewannen am Ende hochverdient. „Die Tabellenführung nehmen wir natürlich gerne an“, freute sich TSV-Spartenchef Philipp Jordan. Jedoch mussten die Allershauser während der 90 Minuten einen Gang hochschalten: Janis Kratzl hatte den TSV nach feiner Vorarbeit von Thomas Ostermaier zwar früh mit 1:0 in Führung gebracht (8.), doch Lengdorf meldete sich kurz nach dem Wiederanpfiff zurück: Spielertrainer Bastian Fischer lief allein auf TSV-Keeper Marcel Zach zu und vollendete zum 1:1 (50.). Allershausen gab in der Folge nun richtig Gas und belohnte sich: Erst traf Luca Rothamer aus 15 Metern per Kopf (71.). Und nur Minuten später setzte Dario Turkman, den Alex Christophersen mustergültig bedient hatte, den Deckel drauf (78.).

TSV Wartenberg – TSV Nandlstadt 3:3 (1:1). Das war ärgerlich! Auswärts beim TSV Wartenberg wäre für die Nandlstädter Fußballer deutlich mehr drin gewesen. Am Ende reichte es nur zu einem Zähler – zu wenig, um die direkten Abstiegsränge zu verlassen. „Das war heute vermeidbar“, konnte Abteilungsleiter Sebastian Löffler hinterher nur mit den Schultern zucken. „In Summe war das Unentschieden aber schon gerecht.“ Das Match in Wartenberg ging hin und her, beide Teams hatten Chancen, die Partie für sich zu entscheiden. Zunächst waren die Hausherren mit einem abgefälschten Schuss von Christian Angermaier aus 16 Metern in Führung gegangen (20.). Doch Nandlstadt egalisierte bald, Johannes Gerspeck hatte abgestaubt (30.). In Halbzeit zwei erhöhte Gerlspeck nach einem Tafelmaier-Steckpass auf 2:1 für Nandlstadt (61.), ehe nun Wartenberg ausglich: Maximilian Härtl war ab dem Mittelfeld nicht zu stoppen (79.). Am Ende wurde es dann ganz bitter für die Gäste, denn schon in der Nachspielzeit traf erneut Gerlspeck nach einem Tafelmaier-Pass zum 3:2 (90.+3). Doch mit der letzten Aktion schliefen die Blau-Schwarzen bei einem schnell ausgeführten Freistoß, am Ende konnte Härtl den Ball zum 3:3-Endstand über die Linie schieben (90.+6). Damit bleiben die Holledauer weiter Vorletzter und wären Stand jetzt direkt abgestiegen.

BC Attaching – SC Kirchdorf 0:0. Können die Kirchdorfer Fußballer nur noch Punkte teilen? Das sage und schreibe sechste Remis in Folge fuhren die Blau-Weißen am Samstag ein. Zu wenig, soll’s mit dem direkten Klassenerhalt klappen. In der Vorstadt gehörte die erste Hälfte zunächst den Hausherren, bei denen vor dem Tor aber der letzte Pass fehlte. Nach dem Wechsel kamen dann die Kirchdorfer besser aus der Kabine. Und in der Schlussphase ließen die Sportclub-Mannen ein dickes Ding liegen, Moritz Buchholz hätte nur noch einschieben müssen (71.). „Positiv ist, dass wir in Attaching nicht verloren haben“, resümierte SCK-Coach Andreas Apold das nächste Unentschieden zähneknirschend. „Wir sind zufrieden mit dem Punkt, das Ergebnis war leistungsgerecht“, fasste es BCA-Trainer Stephan Fürst zusammen.