Nach Sieg in Jork: Agathenburg/Dollerns Aufstiegssekt steht bereit

Marc Kevin Biedermann traf gleich in seinem ersten Spiel zum Sieg. – Foto: Felix Schlikis

Der SV Agathenburg/Dollern steht mit eineinhalb Beinen vor der Rückkehr in die Kreisliga. Durch den späten 2:1-Erfolg in Jork fehlt der Mannschaft von Trainer Carsten Junge noch ein Punkt. Konkurrent Oste/Oldendorf II spielte nicht nur Remis in Burweg, kann durch den Abstieg der eigenen ersten Mannschaft aus der Bezirksliga sportlich ohnehin nicht mehr aufsteigen.

Auch ohne den zuletzt starken Nikolaj Wöhrle kamen die Jorker gut ins Spiel, es fehlte allerdings die Durchschlagskraft. "Agathenburg/Dollern war der Favorit und so traten sie auch auf. Das ist schon eine starke Mannschaft mit einem klaren Matchplan", sagt Jorks Spielender Co-Trainer, Andre Schröder. Ein 50:50-Elfmeter sorgte für den einzigen Treffer im ersten Durchgang. Julio Paruzel verwandelte in einer Disziplin, die nicht zu den Agathenburger Stärken gehört. Die Altländer hatten einen gefährlichen Freistoß von Patrick Hanke, den Tino Ebeling an die Latte faustete, ansonsten waren Torchancen Mangelware.

"Auch im zweiten Durchgang kamen wir nur schwer ins letzte Drittel. Mit Sufian Bolkart und Nico Reincke versuchten wir es auch immer wieder mit Tempo", so Schröder. Durch Kampf und starken Willen kamen die Hausherren dann aber doch zum Ausgleich. Patrick Hanke hatte geflankt und Simon Utermark per Kopf das 1:1 erzielt. In der Schlussphase erhöhten die Gäste den Druck, erspielten sich eine Reihe guter Möglichkeiten. "Tim Renken verhinderte hier schon das 1:2", meint Andre Schröder weiter. So dauerte es bis zur 90. Minute, ehe sich Lennox Viedts bis zur Torauslinie durchkämpfte und für Neuzugang Marc Kevin Biedermann auflegte. Der 31-jährige Offensivspieler bringt viel Landesliga- und Bezirksligaerfahrung mit und wird das Team verstärken.

Kurioses am Rande

"Wir hatten am Ende keine Körner mehr. Die Partie hatte uns alles abverlangt. Alle hatten Bock, aber es hat nicht gereicht. Man muss dann auch einfach mal anerkennen, dass der Gegner das einfach gutgemacht hat", so Schröder, der dann aber noch eine kuriose Szene ansprach. Gästespieler Noel Nauertz hatte in der ersten Halbzeit bereits Gelb gesehen. In der zweiten Halbzeit sah er erneut Gelb. Der Schiedsrichter bemerkte es nicht. Erst, als er den Hinweis nach kurzer Zeit von seinem Linienrichter bekam, fiel es auf. Da war die Partie allerdings schon weitergelaufen und das Regelwerk soll hergeben, dass die Ampelkarte dann nicht mehr gezeigt werden kann. "Bitter für uns, ist aber so", so der Jorker Ersatzcoach.

Schiedsrichter: Niclas Cohrs - Zuschauer: 90

Tore: 0:1 Julio Paruzel (22. Foulelfmeter), 1:1 Simon Utermark (73.), 1:2 Marc Kevin Biedermann (90.).