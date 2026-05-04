Nach Sieg in Aubing: Hallbergmoos hat Rang vier im Visier Landesliga Südost von Nico Bauer · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

Hallbergmoos (weiß) besiegte den SV Aubing. – Foto: Stefan Schmiedel

Der VfB Hallbergmoos gewann beim SV Aubing mit 1:0. Moritz Sassmann erzielte das Tor nach einer Standardsituation in der 81. Minute.

Von angeblichen Spielen um die Goldene Ananas will der Hallbergmooser Fußballtrainer Andreas Giglberger nichts wissen. „Wir können noch Vierter werden“, sagt er, „dann war es eine gute Saison – auch wenn es nicht für ganz vorne gereicht hat.“ Für dieses Vorhaben hat der VfB am Sonntag geliefert – in Form eines 1:0 (0:0) beim SV Aubing. Das Tor des Tages fiel erst in der 81. Minute durch Moritz Sassmann. Gefeiert wurde vor allem der erste Assist von Fabian Diranko in dieser Saison. Den Unterschied machte beim VfB wieder einmal eine Standardsituation, bei der man mehrfach die Lufthoheit im gegnerischen Strafraum hatte. Nach der Hereingabe von Daniel Müller verlängerte Jonas Mayr den Ball und Diranko brachte ihn vom langen Pfosten wieder in den Gefahrenbereich zum Torschützen.