Nach Sieg im Topspiel - Aufstieg des Heisinger SV so gut wie sicher

In der Kreisliga A, Gruppe 2, des Kreises Essen, hat der Tabellenführer Heisinger SV den zweitrangigen SuS Haarzopf II mit 2:1 besiegt und einen somit einen weiteren großen Schritt in Richtung Bezirksliga-Aufstieg gemacht.

Im Topspiel der Kreisliga A traf der Heisinger SV auf SuS Haarzopf II. Der Tabellenführer stand mit 50 Punkten komfortabel an der Spitze, während der Verfolger Haarzopf 14 Zähler weniger auf dem Konto hatte. Im Duell zeigte die Mannschaft von Slavko Franjic, dass sie ihre Führung ausbauen will. Simon Tenberge brachte die Heimmannschaft mit seinem zehnten Saisontor in Führung (17.) und mit diesem Ergebnis ging es dann auch in die Halbzeit.

Nach der Pause kam der Gast durch Simon Streich zwar zum Ausgleich (60.), jedoch sorgten die Tore von Erhan Azatoglu, Tenberge und Tobias Köfler für einen deutlichen 4:1-Sieg des Tabellenführers, der somit seinen Vorsprung auf 17 Punkte erhöhte und dem Traum des Aufstiegs immer näher kommt. Franjic will trotz dieser klaren Führung keine voreiligen Schlüsse ziehen. "Wer mich kennt, der weiß, dass ich eher ein Pessimist bin. Aber, klar: Wir sind fast durch. Aber eben nur fast. Ich werde mich erst so richtig freuen, wenn es auch mathematisch perfekt ist", sagte der Übungsleiter dem RevierSport.