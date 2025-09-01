Er erzielte das wichtige 2:1: Max Bergner (rechts). – Foto: hab

Nach Sieg im Topspiel: ASV Dachau übernimmt Tabellenführung Bezirksliga Nord Verlinkte Inhalte BZL Oberbayern Nord SV Walpertskirchen ASV Dachau

Mit einem Sieg im Topspiel gegen Walpertskirchen schoben sich die Bezirksliga-Fußballer des ASV Dachau an die Tabellenspitze.

Ein starkes Ergebnis, aber längst kein perfekter Auftritt: Mit einem 3:1-Erfolg beim bisherigen Tabellenführer SC Walpertskirchen hat sich der ASV Dachau an die Spitze der Fußball-Bezirksliga Nord geschoben. Die Dachauer nutzten ihre Chancen konsequent, überstanden kleine Schwächephasen und setzten in der Nachspielzeit den entscheidenden Konter. „Es war das erwartet schwere Spiel“, sagte ASV-Trainer Matthias Koston. Seine Mannschaft erwischte im Topduell einen perfekten Start: Nach einem Handspiel im Strafraum verwandelte Sebastian Mack den Elfmeter sicher zum 1:0 (7.). Dachau bestimmte zunächst das Geschehen, verlor dann aber etwas die Linie.

Walpertskirchen kam besser ins Spiel und glich durch Florian Baumann aus (36.). Koston ärgerte sich vor allem über die Entstehung, denn obwohl ein Dachauer am Boden lag, spielte Walpertskirchen den Angriff aus. „Wir hatten davor in ähnlichen Situationen zweimal den Ball ins Aus gespielt, als ein Spieler von ihnen am Boden lag. Sie haben das nicht gemacht”, so der ASV-Coach, der aber anfügte: „Wir waren aber auch zu naiv. Solange das Spiel läuft, müssen wir wach sein.“ Sa., 30.08.2025, 14:00 Uhr SV Walpertskirchen SV Walpertskirchen ASV Dachau ASV Dachau 1 3 Abpfiff