Nach Sieg im Spitzenspiel: Wiltz verteidigt Platz 1

👉 Abstimmung über den Spieler des Spiels

👉 Fotogalerie

Was am Wochenende los war

Bereits am Samstag empfing die rote Laterne aus Steinsel, die aktuell ohne Cheftrainer auskommen muss, die Escher Fola. Nachdem die Gäste Mitte der 1.Halbzeit das 0:1 gefunden hatten, hatten sie das Spiel weitestgehend unter Kontrolle und ließen erst Steinseler Chancen zu, als man bereits einen klaren Vorsprung hatte.

Stimmen zum Spiel

Jules Diouf, Kapitän von Steinsel: „Es wiederholen sich Spiele, die schwer für uns sind. Wir versuchen, mental stark zu bleiben, aber wir haben das Gefühl, dass uns die Mittel fehlen, um dem Gegner wirklich Probleme zu bereiten. Das zweite Gegentor schmerzt, da es diskussionswürdig war, aber insgesamt war der Gegner überlegen. Jedes Mal, wenn wir eins kassieren, fällt es uns schwer, uns zu wehren und nicht noch mehr zuzulassen.

Es tut weh. Es ist, als würde man uns einen Schlag verpassen, denn wir versuchen, konzentriert zu bleiben und kommen mit guten Vorsätzen in die zweite Halbzeit. Aber es stimmt, dass wir jedes Mal, wenn wir nach vorne spielen, bestraft werden und deshalb fällt es momentan schwer, Lösungen zu finden.

Es ist wahr, die Spieler waren nicht Herr über die letzten Entscheidungen (d.Red.: betreffend des Trainergespanns). Wir respektieren sie, aber wir müssen sie auch hinnehmen. Wir versuchen, uns so zu organisieren, dass wir auf Kurs bleiben und die Nerven behalten. Wir geben nicht auf, sonst würden wir uns am Ende gehenlassen und das ist trotz der aktuellen Ergebnisse nicht unser Ziel.“

Arnaud Bordi, Trainer von Fola: „Ich denke, wir haben das Spiel gut gemanagt. Positiv ist, dass wir jetzt seit drei Spielen kein Gegentor kassiert haben, wir sind also gut in Form. Wir haben zwei Siege und zwei Unentschieden geholt. Alle Spiele werden auf jeden Fall wichtig werden. Ich denke, wir haben uns heute selbstsicher gefühlt, weil wir Tore geschossen haben. Wir hätten sogar noch mehr Treffer erzielen können, wenn wir in manchen Momenten etwas geduldiger und weniger übermütig gewesen wären.

Ich denke, wir haben in einigen Situationen etwas zu überhastet agiert. Die Hauptsache war für uns heute der Sieg. So können wir ein gutes Wochenende verbringen und es verschafft uns auch eine weitere Arbeitswoche. Ich persönlich bin erst seit einem Monat hier. So kurz vor Saisonende zu kommen, mit nur noch zwei Monaten, die bleiben, ist nicht leicht. Es ist klar, dass wir uns etwas Zeit verschaffen müssen. Die Siege geben uns diese, um noch besser zu arbeiten.

Es ist sicher ein Vorteil, wenn wir gewinnen. Wenn man samstags spielt, muss man im Anschluss ein positives Ergebnis erzielen. Heute ist das der Fall. Ich denke, es wird an jedem Spieltag direkte Aufeinandertreffen von Aufstiegsaspiranten geben. Es liegt an uns, so viele Punkte wie möglich zu holen und für die letzten drei oder vier Spiele bereit zu sein. Dann müssen wir voll im Kampfmodus sein. Heute waren wir es. Aber wir müssen in drei Wochen immer noch da sein und dann sehen wir weiter.“

Im Spitzenspiel ging Rümelingen zuhause zwar sehr früh gegen Wiltz durch einen Kopfballtreffer in Führung, verpasste es aber nachzulegen. Nach der Pause sollte sich das Blatt dann wenden und Wiltz kam u.a. durch einen Rodrigues-Doppelpack zu einem 3:1-Auswärtssieg und bleibt damit auf Platz 1. Lorentzweiler befindet sich weiter in einem Hoch und kann wieder auf den direkten Klassenerhalt hoffen. Mit 4:1 putzte man den Tabellensiebten Feulen vom Platz, dies nach einer torlosen 1.Halbzeit in der der FCL aber ein klares Chancenplus verbuchen konnte. Zwei schnelle Treffer nach dem Dreh ebneten den Weg zum Heimsieg, zu welchem Borges Furtado zwei Treffer beisteuerte. In der 1.Hälfte legte Bettemburg mit zwei Toren den Grundstein zum späteren 2:1-Sieg im zweiten Topspiel des Tages bei Berdenia Berburg.

Einen unerwartet klaren Heimsieg feierte Beles trotz frühen Rückstandes bei Luxembourg City. Noch vor der Pause drehte man das Ergebnis in eine 3:1-Führung, kurz vor Schluss machte der Aufsteiger dann den 4:1-Auswärtserfolg perfekt und dürfte den Klassenerhalt damit sicher in der Tasche haben. Mit dem gleichen Ergebnis gewann Monnerich das Nachbarduell gegen Sorgenkind Schifflingen und hat damit selber einen großen Schritt Richtung Verbleib im Unterhaus gemacht.

Einen ebenfalls wichtigen Heimsieg feierte der FC Koeppchen gegen Mersch. Schon nach 24 Minuten lagen die Moselaner mit 2:0 in Führung, verloren kurz vor der Pause mit Touré aber einen Spieler nach einem Platzverweis. In Überzahl brauchte der FC Marisca zu lange, um den Anschluss zu finden (2:1, 81.‘) und verlor selber danach ebenfalls einen Mann mit gelb-rot (Ndiaye, 81.‘). Etzella ging durch einen verwandelten Elfmeter früh gegen Walferdingen in Führung (1:0, 4.‘), kam auch gut in die 2.Hälfte hinein (2:0, 54.‘) um am Ende mit einem 3:0-Heimsieg auf Platz 2 vorzurücken.