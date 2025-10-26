Nach Sieg im Sonntagsspiel: VfB Merseburg springt auf Platz drei

Neunmal standen sich der SV Blau-Weiß Dölau und der SV Westerhausen bis zum Sonnabend in der Verbandsliga gegenüber - nur einmal jubelte am Ende der Gast. Für die Dölauer sollte sich dies im zehnten Aufeinandertreffen als gutes Omen erweisen: Mit einem 3:1-Heimerfolg fuhr die Mannschaft von René Rath ihren vierten Saisonsieg ein, so dass die Blau-Weißen derzeit als Überraschungsteam der Verbandsliga von Tabellenplatz fünf grüßen.

Sowohl der Haldensleber SC ( 1:0 gegen Dölau , 3:2 in Westerhausen ) als auch der VfB Sangerhausen ( 5:3 gegen Warnau , 3:0 gegen Barleben ) konnten zuletzt wichtige Siege verbuchen. Daran anknüpfen konnten am Sonnabend aber nur die Gäste: Mit 5:1 gewannen die Rosenstädter deutlich in der Börde und setzten damit ihren Lauf fort. Gabriel Schneider brachte den VfB mit einem Doppelpack schon zur Pause auf Siegkurs.

Durch eine späte 0:1-Niederlage in Weißenfels musste der SV Dessau 05 am vergangenen Wochenende erstmals in dieser Saison den Platz als Verlierer verlassen. Im Heimspiel gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen wiederholte sich das Ergebnis am Sonnabend. In der fünften Minute der Nachspielzeit sorgte Ilya Hlynianyi für die Entscheidung, indem er einen streitbaren Elfmeter im Nachschuss verwandelte.

Durch ein torloses Remis gegen Warnau musste der SV Blau-Weiß Zorbau die Tabellenführung am vergangenen Wochenende abgeben . Am Sonnabend folgte das nächste 0:0-Unentschieden beim BSV Halle-Ammendorf, der zuvor alle vier Heimspiele gewonnen hatte. Treffer bekamen die 145 Zuschauer im Spitzenspiel nicht zu sehen, dafür aber gleich 13 Karten von Schiedsrichter Franz Unger - darunter auch je ein Platzverweis auf beiden Seiten.

Nach zuvor zwei Siegen in Folge erlebte der FSV Barleben bei der 0:3-Niederlage in Sangerhausen zuletzt eine Bruchlandung. Umso größer war die Überraschung am Sonnabend: Mit 2:1 gewannen die Barleber im Heimspiel gegen den SSC Weißenfels - und wiederholten damit den Heimerfolg aus dem letzten Aufeinandertreffen beider Teams im Februar.

In einem Torspektakel hat sich der SV Eintracht Emseloh am Freitagabend den dritten Saisonsieg gesichert. Mit 5:3 setzte sich der Aufsteiger beim weiterhin sieglosen Schlusslicht SG Rot-Weiß Thalheim durch.

Durch ein 0:0-Unentschieden in Zorbau verhalf der SSV Havelwinkel Warnau dem SV Fortuna Magdeburg am vergangenen Wochenende zur Übernahme der Tabellenführung. Nun boten die Warnauer am Samstag auch dem SV Fortuna Magdeburg einen harten Fight. Nach Rückstand konnte sich die Mannschaft von Dirk Hannemann allerdings mit 2:1 durchsetzen - und an der Spitze ein Zwei-Punkte-Polster auf Zorbau aufbauen.

Im Sonntagsspiel hat der VfB Merseburg den dritten Tabellenplatz der Verbandsliga erobert. Nach einem frühen Doppelschlag durch Oliver Hillemann (4.) und Tim Knerler (6.) gelang den Gästen vom SC Bernburg nach dem Seitenwechsel nur noch der Anschluss durch Dustin Strobach. Nach einer Rudelbildung und Platzverweisen gegen Maximilian Roß (VfB) sowie Nils Fahland (SCB) brachten beide Teams die Partie zu zehnt zu Ende.

