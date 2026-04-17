Nach Sieg im Hinspiel: Holzkirchen will Aschheim erneut ärgern

Dem Gegner keine Chance lassen: Gegen den FC Aschheim will der TuS Holzkirchen Vollgas geben. – Foto: Christian Scholle

Beim FC Aschheim wartet eine schwere Aufgabe auf die Grün-Weißen. Im Hinspiel gelang dem TuS Holzkirchen bereits ein 2:0-Erfolg.

Ganz chancenlos sehen sich die TuS-Kicker vor der Partie (Anstoß um 19.30 Uhr) nicht. Schließlich fügten die Holzkirchner den Aschheimern im Hinspiel beim 2:0-Sieg an der Haidstraße die einzige Niederlage der Saison zu. „Dort haben wir es geschafft, sie zu ärgern. Wir haben unsere Mittel, aber wir müssen voll am Anschlag spielen.“

Wenn sich der TuS Holzkirchen am Freitagabend auf die rund 40 Kilometer lange Auswärtsfahrt nach Aschheim begibt, steht für die Grün-Weißen ein besonderes Spiel auf dem Programm. Es ist gewissermaßen das Spiel der Spiele. Der Zweite aus Aschheim gewann immerhin alle sieben Partien in diesem Jahr. „Aschheim und Forstinning sind so etwas wie der FC Bayern der Liga“, findet TuS-Coach Orhan Akkurt. „Sie spielen auf einem ganz anderen Niveau.“

Die Grün-Weißen haben eine intensive Trainingswoche hinter sich: Training am Montag, Mittwoch und Donnerstag und nun das Spiel heute Abend. „Ich weiß, dass für die Jungs damit vier von fünf Tagen der Woche belegt waren, aber wir wollen die Spannung hochhalten“, sagt Akkurt. „Es ist ein sehr wichtiges Spiel für uns.“

In der Startformation sind einige Änderungen zu erwarten. Nicht nur, weil Anton Deibele, der sich als Außenverteidiger in der Rückrunde zu einem konstanten Teil der Viererkette gemausert hat, aus beruflichen Gründen fehlen wird. Für ihn könnte Alexander Zetterer wieder in die Innenverteidigung neben Maximilian Avril rücken, und Michael Schlicher dürfte die Außenverteidiger-Position bekleiden.

Der TuS-Coach lässt sich hier aber nicht in die Karten blicken. Lukas Krepek fehlte unter der Woche aus beruflichen Gründen, wird aber in Aschheim im Kader stehen. „Wir haben genügend Qualität, um in Aschheim zu bestehen.“

Allerdings weiß der TuS-Übungsleiter, dass die Holzkirchner eine sehr schwere Aufgabe erwartet. „Wir müssen sie zwingen, unser Spiel zu spielen. Wenn wir sie spielen lassen, dann spielen sie Katz und Maus mit uns.“ Denn Aschheims Qualität ist immens. Im Winter wechselte zudem Ex-Bayern-Profi Mehmet Ekici zum Tabellenzweiten und erweiterte die bärenstarke Truppe um Ex-Bayern-Profi Diego Contento und Toptorschütze Antonio Sapponaro (22 Treffer).

„Wir haben auch eine Mannschaft, die sich nicht verstecken muss“, sagt Akkurt selbstbewusst. Der TuS will alles daran setzen, den FC Aschheim erneut zu ärgern.