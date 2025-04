Nach Sieg gegen Tabellenführer: BW Mintard II vor nächster Aufgabe

Do., 17.04.2025, 19:00 Uhr

Nach drei sieglosen Partie holten sich die Blau-Weißen mal wieder drei Punkte - und das ausgerechnet gegen den seit 14 Liga-Spielen ungeschlagenen Tabellenführer. Dabei begann das Duell vielversprechend für den Favoriten, der nach nur 28 Minuten in Führung ging. Max Gericke drehte die Begegnung mit einem einem Doppelpack (43.,56.), ehe der Liga-Primus mit einem Doppelschlag in der 73 und 75 Minute die 3:2-Führung herstellte. Kurz darauf gelang Gericke ein weiterer Treffer, bevor Tim Alexander Triebel für das 4:3 aus Sicht der Hausherren sorgte. In der Nachspielzeit gelang dem Underdog durch Jan Wittenberg der 5:3-Endstand.

Das Kuriose: Gericke stand vor dieser Partie bei null Toren und zwei Assists in 14 Begegnungen. Mit nur drei Startelfeinstätzen war es durchaus überraschend, dass der 20-Jährige in so einem wichtigen Spiel das Vertrauen erhält. Der junge Stürmer zahlte dieses jedoch mit drei Treffern und einer weiteren Vorlage eindrucksvoll zurück.

Entscheidende Duelle stehen bevor

Nach dem Liga-Primus wartet der nächste harte Brocken auf Mintard. Die Mannschaft von Wronsky trifft den Tabellenzweiten SuS Haarzopf II. Ob Gericke und seine Truppe einen weiteren Aufstiegskandidaten ärgern können, bleibt abzuwarten.