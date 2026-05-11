Nach Sieg gegen Penzberg: Geiselbullach braucht jetzt Schützenhilfe Kampf um Klassenerhalt in der Bezirksliga von Dirk Schiffner · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Der TSV Geiselbullach (gelbe Trikots) im Spiel gegen den FC Penzberg (in Weiß). – Foto: Corinna Eichberger-Renneisen

Trotz des Siegs in Penzberg hat Geiselbullach den Klassenerhalt nicht in der Hand. Jetzt muss Raisting am letzten Spieltag patzen.

Der TSV Geiselbullach hat den direkten Klassenerhalt in der Bezirksliga jetzt nicht mehr in der eigenen Hand. Zwar gewann die Mannschaft von Spielertrainer Stefan Held am Samstag nach großem Kampf mit 2:1 (0:0) beim 1. FC Penzberg. Doch erst 24 Stunden später stand fest, was der zehnte Saisonsieg tatsächlich wert war. Während der SV Raisting gegen Untermenzing nur 0:0 spielte, sicherte sich der SV Bad Heilbrunn mit einem knappen 1:0-Sieg gegen Gilching den Ligaverbleib. Damit geht es für die Bullacher im Fernduell nur noch mit Raisting um direkten Klassenerhalt oder Relegation. Die Ausgangslage ist klar: Geiselbullach muss am kommenden Samstag den SV Bad Heilbrunn schlagen, gleichzeitig darf Raisting in Polling nicht gewinnen.