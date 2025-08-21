Nach Sieg gegen Gilching: SV Planegg klettert auf Rang eins

Planegg – Der SV Planegg-Krailling thront vorläufig an der Spitze der Bezirksliga Süd. Am Mittwochabend gewannen die Fußballer ihr Heimspiel gegen den TSV Gilching-Argelsried mit 3:0 (2:0) und schoben sich damit erstmals in dieser Saison auf Rang eins. Es war der vierte Sieg im fünften Spiel für den SVP, der jedoch am Freitagabend wieder vorübergehend vom FC Penzberg überholt werden kann.

Die Begegnung startete optimal für die Würmtaler: Sie waren noch nicht ein Mal in der gegnerischen Hälfte in Ballbesitz gewesen, da lagen sie bereits mit 1:0 vorne. Gilchings Innenverteidiger Lucas Häusler spielte auf dem von Beginn an nassen Rasen im Georg-Heide-Stadion einen Rückpass zu seinem Keeper Tobias Höllrich, der allerdings etwas versetzt zum Tor stand und nicht mehr an die ins Netz rollende Kugel herankam. „Das hat uns natürlich geholfen“, bekannte Planeggs spielender Co-Trainer, Martin Bauer. Anschließend taten sich die Gastgeber jedoch schwer, so richtig in die Partie zu finden. „Es war unser Plan, anfangs tiefer zu stehen“, verriet Bauer. In welchem Ausmaß seine Elf dem Gegner das Geschehen überließ, monierte der Co-Trainer aber. Der TSV machte das Spiel, erste Torannäherungen blieben allerdings ungefährlich.