Nach Sieg gegen Gilching: SV Planegg klettert auf Rang eins

Zumindest für 48 Stunden hat der SV Planegg-Krailling die Tabellenführung in der Bezirksliga Süd übernommen. Gegen Gilching gab es einen souveränen Sieg.
Planegg – Der SV Planegg-Krailling thront vorläufig an der Spitze der Bezirksliga Süd. Am Mittwochabend gewannen die Fußballer ihr Heimspiel gegen den TSV Gilching-Argelsried mit 3:0 (2:0) und schoben sich damit erstmals in dieser Saison auf Rang eins. Es war der vierte Sieg im fünften Spiel für den SVP, der jedoch am Freitagabend wieder vorübergehend vom FC Penzberg überholt werden kann.
Die Begegnung startete optimal für die Würmtaler: Sie waren noch nicht ein Mal in der gegnerischen Hälfte in Ballbesitz gewesen, da lagen sie bereits mit 1:0 vorne. Gilchings Innenverteidiger Lucas Häusler spielte auf dem von Beginn an nassen Rasen im Georg-Heide-Stadion einen Rückpass zu seinem Keeper Tobias Höllrich, der allerdings etwas versetzt zum Tor stand und nicht mehr an die ins Netz rollende Kugel herankam. „Das hat uns natürlich geholfen“, bekannte Planeggs spielender Co-Trainer, Martin Bauer. Anschließend taten sich die Gastgeber jedoch schwer, so richtig in die Partie zu finden. „Es war unser Plan, anfangs tiefer zu stehen“, verriet Bauer. In welchem Ausmaß seine Elf dem Gegner das Geschehen überließ, monierte der Co-Trainer aber. Der TSV machte das Spiel, erste Torannäherungen blieben allerdings ungefährlich.
Dennoch sah sich SVP-Trainer Pero Vidak bereits nach einer Viertelstunde dazu gezwungen umzustellen. Bauer, einmal mehr von Beginn an wegen der Personalsituation aus der Innenverteidigung in die Offensive beordert, rückte von der Zehn auf den Flügel, Gianluca Barella rochierte dafür in die Spitze, und Stürmer Aleksandar Demonjic übernahm die Spielmacher-Rolle. Viel änderte sich dadurch zwar nicht am Bild, in seiner neuen Rolle kam der spielende Co-Trainer jedoch kurz vor der Pause zweimal zum Abschluss: Zunächst scheiterte Bauer noch am Außennetz, wenige Minuten später schlug sein Flachschuss nach Rückgabe von Fabijan Podunavac dann zum 2:0 im Gilchinger Kasten ein. Eine kalte Dusche für die Gäste, die bis dato spielbestimmend gewesen waren, ohne aber zwingende Chancen zu kreieren.
Bauer war es auch, der nach einer guten Stunde für die Vorentscheidung zugunsten des SVP sorgte: Die TSV-Defensive konnte eine Standardsituation nur unzureichend klären, und der 35-jährige Routinier traf von der Strafraumgrenze zum 3:0-Endstand. „Danach haben wir es souverän gemacht“, sagte der Doppeltorschütze. Die ganz große Gilchinger Gegenwehr war gebrochen, und die Schwarz-Blauen erspielten sich reihenweise gute Möglichkeiten auf das 4:0, die sie teils leichtfertig liegenließen. Bestraft wurde das nicht, die letzte gute Kontergelegenheit der Gäste in der Schlussphase klärten die defensiv stabil stehenden Planegger letztlich souverän.