Nach Sieg gegen Fürth auch in Elversberg punkten

Für die U19 des 1. FC Saarbrücken steht am Sonntag das nächste interessante Auswärtsspiel auf dem Plan. Eine Woche nach dem 4:0-Heimerfolg gegen die SpVgg. Greuther Fürth reist das Team von Trainer Joscha Klauck als Gast der SV Elversberg in den Quiershieder Gemeindeteil Göttelborn. Auf dem dortigen Kunstrasenplatz "Zum Schacht" wird das einzige Saar-Derby der Liga am Sonntagmorgen um 11 Uhr angepfiffen. "Wir hatten ja jetzt vier gute Spiele am stück mit den Siegen gegen Fürth und Karlsruhe und dem Remis in Hoffenheim, da schöpften wir viel Kraft und Zutrauen auch für die Begegnung bei der SV Elversberg. Da wollen wir gleich da weiter machen, wo wir zuletzt gegen die SpVgg. Greuther Fürth aufgehört haben. Wir haben jetzt gezeigt, dass wir in dieser Liga nicht nur mithalten, sondern auch Spiele für uns entscheiden können. Das wollen wir nun auch am Sonntag wieder unter Beweis stellen", sagte Trainer Joscha Klauck zwei Tage vor dem mit Spannung erwarteten Derby.