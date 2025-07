Nach Sieg gegen Bundesligist Union Berlin: Schweinfurt ist bereit!

Am Dienstagnachmittag duellierten sich die Schnüdel in Herzogenaurach mit Bundesligist Union Berlin. Die "Eisernen" absolvieren gerade ein Trainingslager in Franken. Schweinfurt verteidigte kompakt und stark. Zum ersten Mal in der Vorbereitung stand am Ende die Null. Was das Ganze noch garnierte: Zehn Minuten vor Schluss sorgte Martin Thomann mit einem verwandelten Elfmeter für einen 1:0-Sieg. "Das war vorm Start nochmal sehr wichtig. Gegen die Regionallisten aus Jena, Erfurt und zuletzt Fulda Lehnerz haben wir ja ergebnistechnisch nicht überzeugen können. Gegen Union und auch gegen den Club aus Nürnberg haben wir aber bewiesen, wenn wir als Team funktionieren, können wir selbst gegen solche Gegner bestehen. Dieses Wissen tut der Mannschaft einfach gut. Die Vorfreude ist jetzt riesig, dass es nach einer langen Vorbereitung nun endlich losgeht", betont Thomann. Der 31-Jährige ist übrigens eine Rarität im deutschen Profifußball, geht er doch nach wie vor seinem Hauptberuf als Leiter einer Versicherungsagentur nach, mit der er sich vor einigen Jahren selbständig gemacht hat. "Es ist anstrengend, da bleibt einiges an Freizeit auf der Strecke. Aber meine Frau unterstützt mich da voll", lässt Thomann dazu wissen.Überschattet wurde die Partie gegen Union Berlin übrigens von einem Rassismus-Eklat. Nach übereinstimmenden Medienberichten, unter anderem die "Berliner Morgenpost" und der "Berliner Kurier" griffen die unschönen Vorkommnisse auf, fiel ein Fan aus dem Lager von Union komplett aus der Rolle und beleidigte Schweinfurter Spieler mehrfach rassistisch. Polizisten steuerten nach Schlusspfiff auf den Mann zu und stellten im Anschluss an die Partie seine Personalien fest.