Nach Sieg gegen Bad Heilbrunn: Olching steht kurz vor dem Aufstieg

Können möglicherweise schon heute noch mehr jubeln: SCO-Trainer Felix Mayer und seine Spieler. – Foto: Andreas Mayr

Nur noch drei Punkte fehlen dem SC Olching zur Meisterschaft. Bereits am Samstag könnte der Titel perfekt sein.

„Das war kein einfaches Spiel“, konstatierte Mayer nach der Partie. Die Gastgeber, die den Klassenerhalt noch nicht ganz gesichert haben, erwiesen sich als der unangenehm zu bespielende Gegner. Nach sechs Minuten gingen die Hausherren durch Maximilian Specker in Führung. Als „vermeidbar“ stuft Mayer den Treffer ein.

Noch ein Sieg trennt den SC Olching von der Meisterschaft und dem Wiederaufstieg in die Landesliga. Am Mittwoch wurde die Mannschaft von Trainer Felix Mayer ihrer Favoritenrolle gerecht und siegte im Nachholspiel beim SV Bad Heilbrunn mit 4:2 (2:1).

Während die Planegger Spione bereits frohlockten, blieben die Olchinger ruhig und verließen sich auf ihren Matchplan. Bis zum Pausenpfiff von Schiedsrichter Paul Thiel (Farchant) hatten Jakob Zißelsberger mit einem sehenswerten 30-Meter-Freistoß (17.) und Kapitän Jan Sostmann (39.) die Partie für den SCO gedreht.

„Wir hatten das Spiel im Griff“, resümierte Mayer und fuhr fort: „Nach Wiederbeginn wollten wir es schnell klar machen. Meine Jungs haben nicht locker gelassen.“ Mayer. Mit einem verwandelten Handelfmeter durch Omer Grbic (57.) und einem Tor im Sitzen durch Florian Obermeier (61.) gelang dies. Mehr als der Anschlusstreffer durch Tobias Bauer (75.) gelang den Bad Heilbrunnern nicht.

Zwei Spieltage vor dem Saisonende bauten die Amperstädter ihren Vorsprung in der Tabelle wieder auf fünf Zähler aus und erspielten sich zwei neue Matchbälle zur Meisterschaft. Mit einem Sieg im Heimspiel am Samstag gegen den MTV München wäre dem SCO der Sonnenplatz nicht mehr zu nehmen. Gut möglich, dass die Olchinger die Meisterschaft aber auch auf der Couch feiern können. Der SV Planegg spielt bereits am Freitag beim FC Deisenhofen II.