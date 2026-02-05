Nach Sieg auf dem Betze nun gegen Hertha BSC

„Ich freue mich auf das Heimspiel. Hertha BSC wurde vor der Saison von vielen Experten als absoluter Aufstiegsfavorit gewertet – und das zurecht“, sagt Wagner. Die Berliner hatten zwar zu Saisonbeginn noch Startschwierigkeiten, konnten aber über die Herbstwochen durch eine starke Serie den erwarteten Anschluss an die Tabellenspitze herstellen. Zuletzt gab es eine Unentschieden-Serie von fünf Remis in Folge, zwei davon vor der Winterpause und drei im neuen Jahr. „Es ist immer Ansichtssache: Manche sagen, dass sie sechs Mal in Folge nicht gewonnen haben – aber sie haben auch fünf Spiele nicht mehr verloren. Wir werden eine Top-Performance brauchen, und das nötige Quäntchen Glück, um das Spiel zu gewinnen. Wir arbeiten darauf hin, dass das Glück nicht ganz so groß sein muss“, sagt Wagner: „Es wird eine genauso schwere Aufgabe wie gegen den VfL Bochum, vielleicht sogar noch etwas schwerer, weil die Offensivreihe von Berlin einfach noch stärker ist. Und trotzdem: Dadurch, dass es unser Heimspiel ist, sind wir noch mal mehr zuversichtlich. Es wird sicherlich spannend.“ Wagner wird dabei am Samstag voraussichtlich auf den einen oder anderen Spieler im Kader verzichten müssen. Lasse Günther (muskuläre Probleme) und Winter-Neuzugang Immanuël Pherai (Wadenprobleme aus seinem letzten Einsatz für den HSV) fehlen derzeit ebenso im Training wie krankheitsbedingt Daniel Pantschenko.