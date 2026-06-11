"Nach sieben unvergesslichen Jahren fällt mir dieser Abschied schwer" Der Oberligist 1. FC Normannia Gmünd verabschiedet Alexander Aschauer nach sieben erfolgreichen Jahren. von fcn · Heute, 09:05 Uhr · 0 Leser

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In der abgelaufenen Fußball-Oberliga-Saison ist er mit 16 Treffern der erfolgreichste Torschütze des 1. FC Normannia Gmünd gewesen und hat damit maßgeblich dazu beigetragen, dass die Normannia zum dritten Mal nacheinander die Klasse gehalten hat. Jetzt verlässt Alexander Aschauer den Verein, nach sieben Jahren. So lange war der 34-Jährige noch bei keinem Verein in seiner Karriere aktiv.



„Nach sieben unvergesslichen Jahren fällt mir dieser Abschied von Normannia Gmünd unglaublich schwer. Ich bin der Normannia, allen Helfern, Trainern, Mitspielern und Unterstützern von Herzen dankbar für die gemeinsame Zeit“, lauten die rührenden Worte zum Abschied. Auch Sportdirektor Stephan Fichter blickt auf die gemeinsame Zeit mit großer Wertschätzung zurück: „Alex hat unseren Verein über viele Jahre hinweg entscheidend mitgeprägt. Er war auf und neben dem Platz ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft und hat mit seinen Leistungen erheblich zu unseren sportlichen Erfolgen beigetragen. Spieler wie ihn zeichnet nicht nur ihre Qualität aus, sondern auch ihre Einstellung und Identifikation mit dem Verein.“ Die Entscheidung für einen Vereinswechsel ist in offenen Gesprächen zwischen Spieler und Verein kommuniziert worden.