"Nach sieben unvergesslichen Jahren fällt mir dieser Abschied schwer"

In der abgelaufenen Fußball-Oberliga-Saison ist er mit 16 Treffern der erfolgreichste Torschütze des 1. FC Normannia Gmünd gewesen und hat damit maßgeblich dazu beigetragen, dass die Normannia zum dritten Mal nacheinander die Klasse gehalten hat. Jetzt verlässt Alexander Aschauer den Verein, nach sieben Jahren. So lange war der 34-Jährige noch bei keinem Verein in seiner Karriere aktiv.
„Nach sieben unvergesslichen Jahren fällt mir dieser Abschied von Normannia Gmünd unglaublich schwer. Ich bin der Normannia, allen Helfern, Trainern, Mitspielern und Unterstützern von Herzen dankbar für die gemeinsame Zeit“, lauten die rührenden Worte zum Abschied.
Auch Sportdirektor Stephan Fichter blickt auf die gemeinsame Zeit mit großer Wertschätzung zurück: „Alex hat unseren Verein über viele Jahre hinweg entscheidend mitgeprägt. Er war auf und neben dem Platz ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft und hat mit seinen Leistungen erheblich zu unseren sportlichen Erfolgen beigetragen. Spieler wie ihn zeichnet nicht nur ihre Qualität aus, sondern auch ihre Einstellung und Identifikation mit dem Verein.“ Die Entscheidung für einen Vereinswechsel ist in offenen Gesprächen zwischen Spieler und Verein kommuniziert worden.
2019 war der Österreicher in den Schwerzer gewechselt, kam damals vom FSV Frankfurt. Allein in den vergangenen drei Oberligajahren hat Aschauer 50 Treffer erzielt und war auch davor bereits mit seinen Treffern maßgeblich am Aufstieg in die Oberliga beteiligt, der im Sommer 2023 stattgefunden hatte.
Der Österreicher geht durchaus mit Wehmut: „Dennoch eröffnet sich für mich nun ein neues Kapitel und diese Chance möchte ich ergreifen. Ich möchte diesen Weg gehen und neue Erfahrungen sammeln. Als Fan aber werde ich der Normannia selbstverständlich erhalten bleiben“, sagt Aschauer, dessen Familie sich in all den Jahren ebenfalls immer wohlgefühlt hatte, wie er sagt. Deswegen wünsche er der Normannia alles Gute für die kommenden Jahre. Der 1. FC Normannia Gmünd bedankt sich bei Alexander Aschauer für seinen langjährigen Einsatz, seine zahlreichen Tore und seinen Beitrag zu einer erfolgreichen Zeit mit dem „N“ auf der Brust. Fichter: „Wir wünschen ihm alles Gute für seine sportliche und private Zukunft.“