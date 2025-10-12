Nach sieben Siegen: Serie von Tabellenführer FC Este reißt

Die Siegesserie des FC Este 2012 reißt nach sieben Spielen, die Moisburger kommen aber spät zumindest zu einem Punktgewinn. Trotzdem kann ein Verfolger über ein ausstehendes Nachholspiel dem FCE die Tabellenführung in der Kreisliga Harburg aus eigener Kraft streitig machen.
Mit dem Sieg schafft sich der TSV Holvede/Halvesbostel ein ordentliches Polster auf die Abstiegsplätze. Tjark-Luca Niekerken stieg nach einem Freistoß aus dem Halbfeld hoch und erzielte mit dem Kopf den entscheidenden Treffer für die Grün-Weißen (63.). Schließlich musste Holvede die kritische Schlussphase überstehen und brachte den Vorsprung über die Ziellinie.
Der TSV Winsen/Luhe bricht den Rückenwind des TuS Fleestedt und arbeitet sich langsam zurück in die Spitzengruppe der Kreisliga Harburg. Nachdem die Luhestädter lange von einem Treffer von Turan Besler profitierten (35.), machte in der Nachspielzeit Ally Ndikumana den Deckel drauf (90.+3).
TuS-Cheftrainer Lennart Gögel über die Vereinskanäle: "Nach zuletzt vier guten Spielen zeigen wir gegen Winsen in den ersten 30 Minuten eine schwache Leistung und sind den griffigen Gästen mit viel individueller Qualität unterlegen. Im Laufe der Partie fangen wir uns und kommen besser in Zweikämpfe - dennoch steht am Ende des Tages eine verdiente Niederlage zu Buche. Für uns gilt es, die Partie schnellstmöglich abzuhaken und in Salzhausen wieder ein anderes Gesicht zu zeigen."
In einem kleinen Sechs-Punkte-Spiel wollte sich der FC Rosengarten eines der Kellerkinder vom Leib halten. Nachdem Jasper Grundtner die Gäste in Führung brachte (31.), gelang es Moritz Haase für den FCR das entscheidende zweite Tor nachzulegen (73.).
Der FC Este 2012 hätte seine Siegesserie gerne noch etwas weiter ausgebaut, muss sich nach sieben Dreiern am Stück aber mit einem Punkt begnügen. Weil Nico Cibis die Scharmbecker zwischenzeitlich sogar in Führung beförderte (53.), mussten die Gäste am Ende mit dem Resultat sogar zufrieden sein. Nach einer Flanke von Felix Vomhof köpfte Manuel Maintz die Moisburger zum 1:1-Unentschieden (85.).
FCE-Teammanager Sven Timmermann: "Wir haben nicht annähernd die Leistung der letzten Spiele gezeigt. Auch wenn uns im Thema Aluminium das nötige Spielglück gefehlt hat, waren wir insgesamt zu plan- und ideenlos. Nach dem 0:1 haben wir uns dem Gegner fast schon ergeben, erst das 1:1 hat uns dann wieder zum Leben erweckt. Plötzlich kam das Gefühl auf, wenn wir fünf Minuten länger spielen, gewinnen wir das Spiel noch. Natürlich ist auch klar, dass wir nicht jedes Spiel gewinnen können, insgesamt war es von uns aber eine schwache Leistung heute."
Als Lasse Speckin für den TSV Auetal den Ausgleich erzielte (66.), musste sich der TSV Heidenau nicht lange schütteln. Dass Niklas-Marvin Karthausen die Hausherren nur drei Zeigerumdrehungen später wieder in Führung brachte (69.), verpasste den Toppenstedtern den entscheidenden Nackenschlag. In der Folge schraubten Meikel Koslowski (74.), Jannes Matthies (80.) und Nik Oelkers (89.) das Ergebnis in die Höhe.
Obwohl die Elstorfer einen Fehlstart hinlegten und nach einem Doppelpack von Oal Hamo (12., 19.) gegen die beste Defensive der Liga schnell einem 0:2-Rückstand hinterherliefen, arbeiteten sich die Hausherren mühsam zurück ins Spiel. Als die Partie zu Gunsten des Aufsteigers zu kippen drohte, leistete sich der TSV doch den entscheidenden Fehler, den Maschen nutzte und durch den Sieg die Tabellenführung nach Estes Ausrutscher in der eigenen Hand hat.
Ihr seid Trainer, Spieler oder Funktionär eines der Teams? Dann schickt uns eure Stimme zum Spiel gerne per E-Mail an lueneburg@fupa.net