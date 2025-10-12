Nach sieben Siegen: Serie von Tabellenführer FC Este reißt

Als Lasse Speckin für den TSV Auetal den Ausgleich erzielte (66.), musste sich der TSV Heidenau nicht lange schütteln. Dass Niklas-Marvin Karthausen die Hausherren nur drei Zeigerumdrehungen später wieder in Führung brachte (69.), verpasste den Toppenstedtern den entscheidenden Nackenschlag. In der Folge schraubten Meikel Koslowski (74.), Jannes Matthies (80.) und Nik Oelkers (89.) das Ergebnis in die Höhe.

Obwohl die Elstorfer einen Fehlstart hinlegten und nach einem Doppelpack von Oal Hamo (12., 19.) gegen die beste Defensive der Liga schnell einem 0:2-Rückstand hinterherliefen, arbeiteten sich die Hausherren mühsam zurück ins Spiel. Als die Partie zu Gunsten des Aufsteigers zu kippen drohte, leistete sich der TSV doch den entscheidenden Fehler, den Maschen nutzte und durch den Sieg die Tabellenführung nach Estes Ausrutscher in der eigenen Hand hat.

Elstorf-Cheftrainer Kristopher Mau: "Was wir uns vorgenommen hatten, konnten wir in der ersten Halbzeit nicht umsetzen. Es fehlte uns an Bewegung mit und ohne Ball sowie an Druck auf den Gegner. Dadurch hatte Maschen über weite Strecken die Spielkontrolle. In der zweiten Halbzeit haben wir es deutlich besser gemacht, mehr Zugriff bekommen und das Momentum auf unsere Seite gezogen. Der Ausgleich zum 2:2 war völlig verdient – und auch die Führung wäre nach dem Pfostentreffer nach einem Freistoß durchaus möglich gewesen. Leider treffen wir dann in einer eigentlich harmlosen Situation die falsche Entscheidung – und das wird gegen eine Mannschaft wie Maschen eben sofort bestraft. Das 2:4 resultiert schließlich aus einer unnötigen Aktion, die folgerichtig zum Elfmeter führte. Unterm Strich war heute mehr für uns drin."

Die Partie wird am 30.10. um 20 Uhr nachgeholt.

