Nach sieben Jahren ist Schluss: Kröner geht nach Landesliga-Abstieg

"Du hast Spuren hinterlassen, die über Ergebnisse und Tabellen hinausgehen", schreibt die DJK Dampfach zum Abschied. – Foto: Ryan Evans

Die DJK Dampfach stellt sich auf der Trainerposition neu auf. Trainer Oliver Kröner verlässt den Landesliga-Absteiger nach fast sieben Jahren.

Was im September 2019 begann, endet im Juni 2026: Oliver Kröner ist nicht länger Trainer in Dampfach. Seine letzten beiden Spiele an der Seitenlinie waren die Relegationsduelle gegen den 1. FC Sand, an deren Ende der bittere Landesliga-Abstieg besiegelt wurde. Kröner selbst hatte die DJK im Jahr 2022 in die Landesliga geführt und dort anschließend dreimal die Klasse gehalten.

"Schwierige Entscheidung": DJK Dampfach und Trainer Kröner gehen nach Landesliga-Abstieg getrennte Wege

Als Spieler war Kröner unter anderem als Profi für den 1. FC Schweinfurt und für Großbardorf am Ball. Für Fortuna Düsseldorf spielte er sogar sechsmal in der Bundesliga. Vor seiner Zeit in Dampfach coachte der 52-Jährige den SV Euerbach/Kürzberg, bei denen er zuvor auch seine Karriere als aktiver Spieler beendet hatte.

Das ganze Statement im Wortlaut: "Manchmal gehören im Fußball auch schwierige Entscheidungen dazu. Nach dem Abstieg aus der Landesliga haben Oliver Kröner und die DJK Dampfach gemeinsam beschlossen, künftig getrennte Wege zu gehen.

Mit diesem Schritt endet eine Zusammenarbeit, die unseren Verein über viele Jahre geprägt hat. Seit September 2019 stand Oliver an der Spitze der DJK Dampfach und hat die sportliche Entwicklung mit großem Einsatz, Leidenschaft und unermüdlicher Arbeit vorangetrieben.

Zu den Höhepunkten seiner Amtszeit zählt ohne Zweifel der historische Aufstieg in die Landesliga in der Saison 2021/22. Ein Erfolg, der nicht nur sportlich von großer Bedeutung war, sondern dem gesamten Verein unvergessliche Momente beschert hat. Für diesen Weg und die damit verbundenen Erfolge gebührt Oliver großer Respekt und Anerkennung.

Die vergangene Saison verlief nicht wie erhofft. Trotz aller Anstrengungen musste die Mannschaft nach der verlorenen Relegation den Gang zurück in die Bezirksliga antreten. Gemeinsam sind wir zu der Einschätzung gekommen, dass nun ein neuer Impuls notwendig ist, um die kommenden Herausforderungen anzugehen.

Die Entscheidung wurde in offenen und vertrauensvollen Gesprächen getroffen und erfolgt in gegenseitigem Einvernehmen. Umso wichtiger ist es uns, den Blick auf das zu richten, was bleibt: Dankbarkeit für viele gemeinsame Jahre, für sportliche Erfolge, für Zusammenhalt und für die Leidenschaft, mit der Oliver unseren Verein vertreten hat.

Lieber Oliver, im Namen der gesamten DJK Dampfach möchten wir dir für deinen Einsatz, deine Loyalität und die gemeinsame Zeit herzlich danken. Du hast Spuren hinterlassen, die über Ergebnisse und Tabellen hinausgehen. Für deinen weiteren Weg wünschen wir dir von Herzen alles Gute, viel Erfolg und beste Gesundheit.

Danke für alles Oliver."