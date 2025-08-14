Nach sieben Jahren beim SV Nord Lerchenau: Westermair wird Kreisliga-Trainer

Michael Westermair zieht es nach sieben Jahren beim SV Nord Lerchenau zum FC Kosova München. Mit dem Kreisligisten möchte er zurück in die Bezirksliga.

Mehrere Klubs hatten sich bei Westermair gemeldet. Am Ende entschied er sich für den Kreisligisten: „Ich wollte zu einem Verein, mit dem ich aufsteigen kann – ligaunabhängig“, erklärte der ehemalige Aufstiegstrainer des SV Nord Lerchenau im Gespräch mit Fussball Vorort/FuPa Oberbayern. Den Verein hatte er von der Kreis- in die Bezirksliga und anschließend fast in die Landesliga geführt. Zuvor war er Co-Trainer des SC Oberweikertshofen sowie lange Jahre beim SC Fürstenfeldbruck an der Seitenlinie gestanden.

München – Michael Westermair hat den SV Nord Lerchenau im Sommer nach sieben Jahren verlassen – zunächst ohne Ziel. Jetzt hat der 45-Jährige einen neuen Verein gefunden: Er ist neuer Trainer des FC Kosova München.

„Wir wollen aufsteigen“, formuliert Westermair das Saisonziel mit seinem neuen Team ganz klar. „Die Bezirksliga-Rückkehr ist in nächster Zeit das klare Bestreben, sowohl von mir als auch vom Verein“. Kein leichtes Unterfangen in einer Liga, in der mehrere Vereine nach oben schielen .

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr DJK Pasing DJK Pasing FC Kosova München FC Kosova 15:00 PUSH

Den Kader sieht der 45-Jährige allerdings noch nicht konkurrenzfähig: „Qualitativ sind wir gut aufgestellt, quantitativ allerdings nicht“, erklärt Westermair. Alle wichtigen Spieler sind nach dem verpassten Aufstieg in der Vorsaison geblieben. Allerdings fehlt es an der Kaderstärke. „Wir haben individuell gute Spieler für die Kreisliga, wir sind aber einfach zu wenige.“

In den ersten gemeinsamen Trainingseinheiten sowie beim Testspiel gegen den MTV München waren maximal 14 Spieler verfügbar. Dabei verweist Westermair jedoch auch auf die Urlaubszeit. Spätestens ab September soll sich die Situation verbessern.

Holt der FC Kosova München neue Spieler aus dem Ausland?

Trotzdem fordert der 45-Jährige noch neue Spieler. Gesucht werden mindestens noch ein Sechser, ein Außenverteidiger und ein Flügelspieler. Da die Wechselperiode bereits verstrichen ist, hofft Westermair auch auf Verstärkung aus Albanien und dem Kosovo. „Die Verantwortlichen haben gute Kontakte. Von dort kommen immer wieder Spieler zum Verein“, erklärt der Neu-Trainer: „Mal sehen, was sich realisieren lässt.“

Wegen der angespannten Kadersituation konnte Westermaier die Mannschaft bisher kaum kennenlernen. Erst eineinhalb Wochen verbrachten Mannschaft und Trainer gemeinsam. Das erste Testspiel ging mit 1:4 verloren. Bis zum ersten Pflichtspiel im Totopokal am 19. August bleibt immerhin noch etwas Zeit. Spätestens beim Ligaauftakt wenige Tage später am 24. August bei der DJK Pasing sollte sich das Team gefunden haben, um im Aufstiegskampf der Spielzeit 2025/2026 ein entscheidendes Wörtchen mitreden zu können. (Alexander Nikel)