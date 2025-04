Nach sieben Jahren beim SSV Rantzau: Die Fürstenberg-Ära endet

Ein Trainer mit Herz nimmt Abschied – SSV Rantzau vollzieht einen Generationenwechsel an der Seitenlinie

Dabei war Fürstenberg weit mehr als nur Taktiker und Motivator. In Barmstedt schätzte man seinen authentischen, offenen Stil – ein Trainer, der sich nicht scheute, auch den Finger in die Wunde zu legen, wenn es nötig war. Gleichwohl blieb er stets ein Sympathieträger, nahbar für Fans, Spieler und Funktionäre gleichermaßen.

Als Marcus Fürstenberg im Januar 2018 das Traineramt übernahm, war der SSV Rantzau noch ein ambitionierter Bezirksligist. Nur ein halbes Jahr später führte er den Club zum ersten Landesliga-Aufstieg seit 24 Jahren – ein Meilenstein, dem er viele weitere folgen ließ. Unter seiner Leitung etablierte sich der Verein in der Landesliga Hammonia, schloss seither jede Saison auf einem einstelligen Tabellenplatz ab. Die beste Platzierung: Ein starker 5. Platz in der Spielzeit 2022/2023.

Unvergessen bleibt die vergangene Pokalsaison, in der der SSV Rantzau unter seiner Regie für Furore sorgte. Erst im Halbfinale war Schluss – vor 814 begeisterten Zuschauern an der heimischen Düsterlohe unterlag man dem späteren Pokalsieger FC Teutonia 05 denkbar knapp mit 0:1 – das entscheidende Tor fiel erst in der 90.+5 Minute.

„Es war definitiv keine leichte Entscheidung. Der SSV ist mir in all den Jahren sehr ans Herz gewachsen“, wird Fürstenberg in der Vereinsmeldung zitiert. „Aber jetzt ist es Zeit für einen Wechsel.“

Dieser Wechsel ist zugleich ein fließender Übergang. Fürstenbergs langjähriger Co-Trainer Tobias Thiede, einst selbst Kapitän der 1. Herren, übernimmt zur neuen Saison das Amt des Cheftrainers. Thiede hat sich in den letzten sieben Jahren kontinuierlich weiterentwickelt und gerade frisch die B-Lizenz erworben. Gemeinsam mit dem Sportlichen Leiter Otto Hartlieb bildeten Fürstenberg und Thiede ein überaus eingespieltes Trio.

„Willkommen, Tobi“, heißt es in der Mitteilung des Vereins, der seinem neuen Chefcoach das volle Vertrauen ausspricht und sich auf die kommende Saison freut.

Zwei Pflichtspiele wird Marcus Fürstenberg noch an der Seitenlinie begleiten, ehe er den Staffelstab übergibt.

Der SSV Rantzau blickt mit Dankbarkeit auf eine prägende Ära zurück – und mit Zuversicht auf eine Zukunft, die nahtlos an die jüngsten Erfolge anknüpfen soll. Klar ist: Fürstenberg wird an der Düsterlohe immer ein gern gesehener Gast bleiben.