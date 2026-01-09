Nach sieben Jahren: Baumgart und Kornburg trennen sich

Es soll - das ist allen Beteiligten besonders wichtig - ein fließender Übergang werden. Ohne Nebengeräusche und somit Probleme, die vielleicht Einfluss nehmen auf das Sportliche. Genau deshalb haben die Verantwortlichen des TSV Kornburg früh für klare Verhältnisse gesorgt. Nach dann sieben Jahren trennen sich im Sommer die Wege von Trainer Hendrik Baumgart und dem Nord-Bayernligisten. Es geht somit eine Ära zu Ende in Mittelfranken...

Der 48-Jährige mit Ecken und Kanten, der immer wieder mit polarisierenden Aussagen auffällt, hat den TSV Kornburg nicht nur in die Bayernliga geführt, sondern dort auch stabilisiert. Zur Winterpause stehen Sauer, Herzner & Co. auf dem 12. Tabellenplatz. Die fünfte Saison in Folge in der 5. Liga ist das große Ziel, das auch durchaus realistisch erscheint. Für Baumgart wäre der erneute Klassenerhalt, womöglich eine bessere Platzierung als in den Vorjahren, der ideale Abschluss.

"Das Ziel war für mich immer nach nun sechs erfolgreichen Jahren einen flüssigen Übergang zu schaffen und das Projekt Kornburg in gute Hände weitergeben zu können", macht der 1. Vorsitzende der "Gemeinschaft der Trainer" (GFT) Mittelfranken deutlich. Genau deshalb habe man sich bereits vor Weihnachten zusammengesetzt und eine gemeinsame Lösung gesucht: Die Trennung. "Ich hätte mir auch bereits eine Veränderung zum Winter vorstellen können, um sofort die Zukunftsplanungen voranzutreiben, aber das war nicht der Wunsch der Verantwortlichen."