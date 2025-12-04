Nach sieben erfolgreichen Jahren: Überacker verabschiedet sich von Trainer

Mit den Frauen von RW Überacker erlebte Andreas Fasching Höhen und Tiefen. – Foto: Metzler

Der Coach der Landesliga-Frauen von RW Überacker tritt zurück. Fasching feierte mit dem Team zweimal den Aufstieg in die Landesliga.

Das Ende einer Ära bahnt sich bei den Landesliga-Frauen von Rot-Weiß Überacker an: Der 38-jährige Cheftrainer Andreas Fasching wird ab Saisonende nicht mehr an der Seitenlinie stehen. Der Mannschaft und der Abteilungsleitung hat Fasching seinen Entschluss bereits mitgeteilt. Der Verein soll auf der Suche nach einem Nachfolger angemessen Zeit haben, ist einer der Gründe für die frühe Bekanntgabe seines Rückzugs, so Fasching. „Ich habe bewusst den Zeitpunkt jetzt gewählt, damit das Thema in der Rückrunde keine Rolle mehr spielt.“ Er hoffe nur, dass der Verein einen Nachfolger verpflichtet, der zur Mannschaft passt. „Er sollte auf jeden Fall in die im Laufe der Jahre entstandene tolle Gemeinschaft sowohl in menschlicher als auch in sportlicher Hinsicht reinpassen.“

Überackers Frauen-Coach hört zum Saisonende auf und blickt auf sieben Jahre zurück „Die Spielerinnen können sich nun in der Winterpause mit dem Gedanken in aller Ruhe vertraut machen, damit wir uns dann gemeinsam noch einmal voll auf eine hoffentlich ebenso erfolgreiche Rückrunde konzentrieren können“, so Fasching.

Er habe tolle sieben Jahre mit RW Überacker erlebt. Er habe in dieser Zeit zahlreiche neue Spielerinnen zum Verein geholt und mit den Mädels zweimal den Aufstieg in die Landesliga gefeiert. In der turbulenten Corona-Zeit 2019/20 scheiterte er allerdings an der eingeführten Quotientenregelung und musste mit der Mannschaft runter in die Bezirksliga. „Eigentlich begann erst danach so wirklich meine Zeit bei Rot-Weiß“, meint Fasching.

Die Frauen von RW Überacker gingen konzentriert in ihre Partie. – Foto: Metzler