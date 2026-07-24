Nach Seuchenjahr: SV Kirschhausen übt sich in Zurückhaltung

Kirschhausen. Die Saison 2025/26 war ein "Seuchenjahr" für B-Ligist SV Kirschhausen. "So eine Runde wollen wir nicht noch einmal erleben", blickt Trainer Sascha Schmidt auf eine endlos scheinende Verletzungsmisere zurück, mit der fast folgerichtig dann auch ein monatelanger sportlicher Existenzkampf einherging. "Wir sind da in eine richtige Negativspirale hineingeraten", sagt der Übungsleiter.
Nur gut aus Sicht der Heppenheimer Stadtteilfußballer, dass der Direktabsteiger nach dem freiwilligen Rückzug des TSV Elmshausen früh feststand. Gleichwohl war der Klassenerhalt bis kurz vor Rundenende immer noch nicht eingetütet. Erst nach dem 2:2 bei Aufsteiger ISC Fürth am vorletzten Spieltag war der SVK gerettet. Dass kurz darauf die Relegation abgesagt wurde: geschenkt. "Für uns war das Wichtigste, dass wir es wirklich auch aus eigener Kraft geschafft haben", sagt Schmitt.
Was war gut? Über allem stand "das Minimalziel Klassenerhalt", wie Schmitt sagt. Doch auch im Seuchenjahr 2025/26 gab es sportliche Lichtblicke: die beiden Remis gegen den ISC zum Beispiel. Oder das 8:1 im Kellerduell gegen Elmshausen – zugleich das erste Spiel unter SVK-Urgestein Schmitt, der im Herbst das Traineramt von Miguel da Silva übernommen hatte. "Da war richtig Druck auf dem Kessel. Doch die Jungs haben gezeigt, dass sie auch unter Druck abliefern können", sagt der Coach. Überhaupt betont der 45-Jährige: "Immer dann, wenn es drauf ankam, haben wir performt." Einzig gegen Meister VfB Lampertheim seien seine gebeutelten Schützlinge wirklich chancenlos gewesen.
Was muss besser werden? Wirklich beeinflussen können es Sascha Schmitt und Co. zwar nur bedingt, einer derart großen Zahl von schwerwiegenden Verletzungen (Kahnbahnbrüche, Kreuzbandrisse, Schambeinentzündung) wie im Vorjahr wollen die SVK-Verantwortlichen aber mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln vorbeugen.
Wer kommt? Auf dem Papier ist es nur ein externer Neuzugang, den die Kirschhäuser zu vermelden haben – Marlin Ende kommt von der KSG Mitlechtern. "Er kann auf der linken Seite defensiv wie offensiv eingesetzt werden und gibt uns zusätzliche Alternativen", freut sich Schmitt. Positiver Nebeneffekt: Auch Marlins Bruder Simon, der nach einem Kreuzbandriss zuletzt nur noch sporadisch mitwirkte, will wieder voll ins Geschehen eingreifen. Und den Konkurrenzkampf im Tor anheizen. „Das ist für uns noch einmal ein riesiges Upgrade“, sagt der Trainer. Und fügt hinzu: "Die wichtigsten Neuzugänge sind die Jungs, die nach ihren schweren Verletzungen wieder zurück sind." Namentlich sind dies Keeper Fabian Fuhrmann, Felix Schäfer, Jakob Giegerich, Loris Schmitt, Jonah Becker und Francisco Das Chagas Delgado Junior.
Wer geht? "Einem externen Zugang steht auch nur ein Abgang gegenüber. Die Fluktuation hält sich in Grenzen", sagt Schmitt. Einzig Seymen Erikli (zum FC Fürth II) hat somit den SVK verlassen.
Was geht? "Für uns geht es auch in der neuen Saison erst einmal nur um den Klassenerhalt", stellt der Kirschhäuser Trainer klar. Wer den SVK beim Heppenheimer Stadtpokal gesehen hat, als die Schmitt-Elf hinter Kreisoberligist FC Starkenburgia auf dem zweiten Platz landete, dem Club aus der Kernstadt ein starkes 0:0 abtrotze und auch A-Ligist TSV Hambach Paroli bot, mag sich nun womöglich wundern. Und die Frage stellen: Machen sich die Kirschhäuser womöglich kleiner, als sie sind? „Nein“, sagt Schmitt. Auch er wisse „ohne Frage“ um die Qualitäten seiner Elf und sei "bestimmt nicht unzufrieden, wie es gerade läuft". Doch das „Aber“ folgt sogleich: "Wir wissen ganz genau, wo wir herkommen. Nach dem vergangenen Jahr tun wir einfach gut daran, nicht zu hohe Ansprüche zu stellen." Erst wenn die nötigen Punkte eingesammelt seien, werde er sich mit anderen Zielen beschäftigen. "Und natürlich nehmen wir dann auch gerne mit, was wir bekommen können."
Die B-Liga an sich sieht er "etwas ausgeglichener als letztes Jahr". Mit dem VfB Lampertheim, dem ISC Fürth und dem FSV Zotzenbach seien die Top-Teams schließlich allesamt aufgestiegen. „Ganz weit vorn“ sieht Schmitt lediglich den VfR Bürstadt, „ordentliche Rollen“ traut er den Aufsteigern Biblis II, Einhausen II und Starkenburgia II zu. Über den Aufstieg der Kernstadt-Reserve freut man sich im Stadtteil natürlich ganz besonders. Sascha Schmitt: "Derbys sind schließlich immer die schönsten Spiele."