Nach Seuchenjahr: SV Kirschhausen übt sich in Zurückhaltung

SVK-Trainer Schmitt freut sich auf die Heppenheimer Derbys

Was geht? "Für uns geht es auch in der neuen Saison erst einmal nur um den Klassenerhalt", stellt der Kirschhäuser Trainer klar. Wer den SVK beim Heppenheimer Stadtpokal gesehen hat, als die Schmitt-Elf hinter Kreisoberligist FC Starkenburgia auf dem zweiten Platz landete, dem Club aus der Kernstadt ein starkes 0:0 abtrotze und auch A-Ligist TSV Hambach Paroli bot, mag sich nun womöglich wundern. Und die Frage stellen: Machen sich die Kirschhäuser womöglich kleiner, als sie sind? „Nein“, sagt Schmitt. Auch er wisse „ohne Frage“ um die Qualitäten seiner Elf und sei "bestimmt nicht unzufrieden, wie es gerade läuft". Doch das „Aber“ folgt sogleich: "Wir wissen ganz genau, wo wir herkommen. Nach dem vergangenen Jahr tun wir einfach gut daran, nicht zu hohe Ansprüche zu stellen." Erst wenn die nötigen Punkte eingesammelt seien, werde er sich mit anderen Zielen beschäftigen. "Und natürlich nehmen wir dann auch gerne mit, was wir bekommen können."

Die B-Liga an sich sieht er "etwas ausgeglichener als letztes Jahr". Mit dem VfB Lampertheim, dem ISC Fürth und dem FSV Zotzenbach seien die Top-Teams schließlich allesamt aufgestiegen. „Ganz weit vorn“ sieht Schmitt lediglich den VfR Bürstadt, „ordentliche Rollen“ traut er den Aufsteigern Biblis II, Einhausen II und Starkenburgia II zu. Über den Aufstieg der Kernstadt-Reserve freut man sich im Stadtteil natürlich ganz besonders. Sascha Schmitt: "Derbys sind schließlich immer die schönsten Spiele."